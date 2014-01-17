В Умани среди белого дня убит главный регионал города

Установлено, что неизвестный мужчина с оружием зашел на территорию предприятия и начал стрелять. От рук злоумышленника погиб руководитель предприятия, ранен главный бухгалтер, которую в настоящее время госпитализировали. Неизвестный забаррикадировался в помещении.

На месте работает следственно - оперативная группа, задействован личный состав Уманского ГО УМВД и соответствующие спецподразделения.

На сайте Уманьгаз указано, возглавлял предприятие Владимир Мельник, пост главного бухгалтера занимает Татьяна Чернявская. Владимир Мельник также возглавлял городскую организацию Партии регионов.