В Умани среди белого дня убит главный регионал города
11:37, 17 января 2014Политика
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Около 9.00. в Уманский городской отдел милиции поступило сообщение от неизвестного лица о совершении выстрелов на территории ЧП «Уманьгаз».
Установлено, что неизвестный мужчина с оружием зашел на территорию предприятия и начал стрелять. От рук злоумышленника погиб руководитель предприятия, ранен главный бухгалтер, которую в настоящее время госпитализировали. Неизвестный забаррикадировался в помещении.
На месте работает следственно - оперативная группа, задействован личный состав Уманского ГО УМВД и соответствующие спецподразделения.
На сайте Уманьгаз указано, возглавлял предприятие Владимир Мельник, пост главного бухгалтера занимает Татьяна Чернявская. Владимир Мельник также возглавлял городскую организацию Партии регионов.
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