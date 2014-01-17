Рыбак заявляет, что подписал все вчерашние законы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Также Рыбак отметил, что депутаты, принимая вчера законы, действовали в соответствии с Регламентом Верховной Рады.

“Все состоялось в рамках закона о Регламенте Верховной Рады Украины”, - сказал спикер.

При этом он подтвердил, что в парламенте зарегистрированы проекты постановлений представителей оппозиции об отмене 10 законов, принятых 16 января.

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На уточняющий вопрос журналистов, будут ли рассматриваться эти проекты постановлений, он ответил: “Вчера зарегистрированы проекты постановлений от оппозиции, закончилась сессия, и я все законы подписал, оформил соответствующим образом, зная, что оппозиция будет протесты подавать. Все законы подписаны, оформлены, и у кого будут вопросы, то все смогут рассмотреть - и в судах, и здесь в Верховной Раде”.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.

16 января, несмотря на блокировку, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и 1 постановление.

Большинство законов существенно ограничивают права и свободы граждан.

Также парламент принял государственный бюджет Украины на 2014 год и изменения в Налоговый кодекс об освобождении от НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа.