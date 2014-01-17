Луценко выписали из больницы – СМИ

Как сообщает "5 канал", Луценко продолжит лечение дома.

В комментарии телеканала говорится, что на выходе из больницы Луценко призвал создать миллионное движение сопротивления «Народный фронт «Майдан» и «штурмовать правящую банду».

По словам Луценко, лидеры оппозиции должны прекратить президентскую кампанию и забыть о пиаре. Вместо этого они должны просить людей перейти от манифестаций выходного дня к массовым акциям протеста.

Как сообщалось, 10 января под зданием Киево-Святошинского суда после вынесения приговора так называемым "васильковским террористам" произошли столкновения между протестующими и бойцами "Беркута", во время которых пострадал Луценко.

Экс-министру разбили голову. Как сообщила жена Луценко, у экс-министра диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Он получил 8 ударов дубинкой.

Прокуратура Киева по факту избиения Луценко открыла уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий.

В то же время в МВД отрицают, что работники правоохранительных органов били Луценко 10 января.