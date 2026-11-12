ЕС увеличил закупки российского газа: сколько Европа заплатила Кремлю

За десять месяцев европейские страны импортировали из российского проекта "Ямал" 12,89 млн тонн сжиженного газа.

Европейский Союз увеличил закупки российского сжиженного газа накануне полного запрета на его импорт. ЕС заплатил России за газ почти 9 миллиардов евро, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

За январь-октябрь в европейские порты поступило 12,89 млн тонн из российского комплекса "Ямал", что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость импорта составляет 8,7 млрд евро. Это примерно на 1,5 млрд евро больше, чем за весь прошлый год.

Лидером по закупкам стала Франция. Семь из десяти октябрьских грузов с "Ямала" поступили именно в эту страну, на терминалы в Дюнкерке и Монтуаре. Это около 70% объема, который российский терминал поставил в ЕС в октябре. Еще две партии принял испанский Бильбао, одну – нидерландский Роттердам.

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При этом бельгийский порт Зебрюгге осенью приостановил закупки, но все равно остается крупнейшим хабом для российского СПГ в Европе, приняв 42 партии общим объемом около 3,1 миллиона тонн.

Издание отмечает, что с 1 января 2027 года вступит в силу запрет на поставки российского СПГ и для долгосрочных контрактов, которые Брюссель до сих пор исключал из-под ограничений. Таким образом, поставки прекратятся в разгар зимы. В то же время по состоянию на 10 ноября газохранилища Евросоюза, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), заполнены лишь на 72%. Это самый низкий показатель с 2011 года.

Сколько на самом деле газа понадобится ЕС с января, зависит от потребления и от того, сколько "голубого топлива" поставщики извлекут из хранилищ. При этом бывший директор по закупкам природного газа в Eon Ruhrgas, а ныне депутат Европарламента Томас Гайзель выразил сомнение в том, что российский СПГ и трубопроводный газ удастся надолго заменить из других источников.

Ситуация с газом в Европе – последние новости

11 ноября стало известно о возможном дефиците газа этой зимой в Германии. Журнал Der Spiegel писал, что в случае аномально холодной зимы Германии могут грозить перебои с поставками газа.

Ранее сообщалось, что Евросоюз столкнулся с угрозой дефицита "голубого топлива" зимой. Из-за этого ЕС, вероятно, придется срочно искать замену энергоресурсам, которых хватило бы для обеспечения электроэнергией 12 миллионов домохозяйств.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз намерен полностью отказаться от импорта российского газа к концу 2027 года.

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