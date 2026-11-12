Уиткофф и Кушнер подрывают способность Украины договориться о справедливом и длительном мире.

Влиятельные сенаторы-демократы Грегори Микс (старший демократ в Комитете по иностранным делам), Адам Смит (старший демократ в Комитете по делам вооруженных сил), а также сенатор США Джек Рид (старший демократ в Комитете Сената по делам вооруженных сил) раскритиковали позицию переговорщиков Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и обвинили их в пособничестве Владимиру Путину. Соответствующее заявление размещено на сайте Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

"Украина продолжает наносить огромные потери российской армии и взрывать российскую экономику, в то время как специальные посланники США продолжают подрывать способность Украины договориться о справедливом и длительном урегулировании жестокого и незаконного вторжения Путина", - говорится в заявлении.

Кроме того, сенаторы обвиняют Уиткоффа и Кушнера в повторении тезисов Кремля о пересмотре европейской безопасности и возможном выводе сил из Восточной Европы с целью ослабить НАТО.

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Кроме того, Кушнер и Уиткофф постоянно оказывают давление на Киев, требуя уступить суверенные украинские территории, включая "пояс крепостей". Они также неоднократно действовали в обход разведывательного сообщества США и Государственного департамента, подрывая их работу.

"Их подход, характерный для Трампа – рассматривать борьбу целого народа за свое выживание как обычную сделку с недвижимостью, – создает угрозу для глобальной стабильности. И они, и Трамп работают на Путина, а не в интересах народа Соединенных Штатов", - подчеркивают сенаторы.

В заявлении подчеркивается, что Путин реагирует только на силу, а попытки снять с него давление, одновременно подрывая позиции Украины, никогда не приносили и не принесут успеха.

"Президенту следует разъяснить Кушнеру и Виткоффу, что капитуляция в вопросе Украины и умиротворение Путина не приведут ни к миру, ни к укреплению позиций", - подытоживается в заявлении.

Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным

12 ноября Уиткофф и Кушнер провели многочасовые переговоры с Путиным в Кремле.

Кушнер назвал встречу с Путиным содержательной и отметил, что она станет основой для следующих многосторонних переговоров. Он также заявил, что новый раунд состоится на следующей неделе.

Теперь американские представители направятся в Дублин (Ирландия), где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформируют его об итогах встречи в Москве.

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