Скандал с Nvidia: компания потеряла сотни миллиардов и потянула за собой других гигантов

Обвал не обошел стороной криптовалюты: биткоин подешевел сразу на 4%, Ethereum – более чем на 3%.

Акции крупнейшего в мире поставщика чипов для искусственного интеллекта Nvidia резко обвалились после скандала и отставки главы компании Дженсена Хуанга. Как пишет Bloomberg, это обошлось компании в сотни миллиардов долларов.

По данным издания, в 16:35–16:40 по киевскому времени акции Nvidia упали на 11% – до 155,13 доллара. Рыночная капитализация компании сократилась на 450 млрд долларов.

"Nvidia называли "банком искусственного интеллекта". Если из-за нынешней ситуации компании придется сделать шаг назад, не лишит ли это финансирования более мелкие компании, которые в нем нуждаются? Этот вопрос пока остается открытым", – сказал Джо Салуззи, партнер и соруководитель отдела торговли акциями Themis Trading.

Видео дня

Падение акций Nvidia привело к тому, что фьючерсы на индекс Nasdaq 100 снизились на 0,9%, а на S&P 500 – на 0,4%. Скандал также привел к падению акций технологических компаний, связанных с Nvidia.

По данным Reuters, акции неооблачной компании CoreWeave, получающей поддержку от Nvidia, упали на 9,1%. Накануне они взлетели более чем на 27% после публикации финансовой отчетности, которая спровоцировала возобновление роста акций компаний сектора искусственного интеллекта.

Другие акции неооблачных компаний, в частности IREN и Applied Digital, также торговались с понижением. Акции Nebius обвалились на 16,2% после того, как компания заявила, что её выручка в 2026 году будет на нижней границе ранее прогнозируемого диапазона.

Акции Marvell Technology, которую Хуанг в июне назвал "следующей компанией с капитализацией в триллион долларов", обвалились на 3,8%. Акции технологического гиганта Oracle, который активно расширяет сотрудничество с Nvidia в сфере облачных вычислений и ИИ-чипов, потеряли 2,6%.

Акции производителя чипов памяти Micron Technology подешевели на 2,5%, а компаний по хранению данных Sandisk и Western Digital – на 6% и 3,7% соответственно. Производители фотонного оборудования Lumentum и Coherent, а также производитель серверов для ИИ Dell потеряли от 3% до 5,1%.

Негативные настроения не обошли стороной и рынок криптовалют. Биткоин подешевел на 4% – до 71 385,2 доллара. Ethereum снизился в цене на 3,2% – до 2 002,97 доллара.

Часть инвесторов начала вкладывать средства в конкурентов Nvidia. На фоне ожиданий, что заказы и доли рынка могут перераспределиться, акции Broadcom, Alphabet и Samsung Electronics пошли вверх.

Дженсен Хуанг – справка

63-летний Дженсен Хуанг основал Nvidia в 1993 году и превратил её в одного из ведущих мировых производителей чипов для искусственного интеллекта.

Под руководством Хуанга акции Nvidia с момента выхода компании на биржу в 1999 году выросли более чем на 700 000%. В определенные периоды рыночная капитализация компании превышала 5 трлн долларов, что сделало её одной из самых дорогих компаний мира.

Такой рост превосходит любые достижения Стива Джобса во главе Apple Inc., Билла Гейтса в Microsoft Corp. или Джеффа Безоса в Amazon.com Inc.

Скандальная отставка – что известно

Как писал УНИАН, Дженсен Хуанг покидает пост главы Nvidia, который занимал на протяжении 33 лет.

Поводом для такого решения стали сообщения о двух внебрачных романах Хуанга. Одной из его вероятных партнерок была женщина, которую подозревают в связях с китайской разведкой.

Ситуация вызвала серьезное беспокойство в США на фоне ограничений Вашингтона на экспорт в Китай передовых полупроводников. Американские власти опасаются, что эти технологии могут оказаться в распоряжении китайских военных и спецслужб.

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