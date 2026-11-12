Россия атаковала объекты 'Нафтогаза' в двух областях: разрушения серьезные

Во время атаки сотрудники находились в укрытиях.

12 ноября Россия атаковала объекты НАК "Нафтогаз" в Черниговской и Днепропетровской областях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, ночью российские войска нанесли удар реактивными дронами по объекту в Днепропетровской области. В результате атаки на территории предприятия возник масштабный пожар. В результате обстрела повреждено оборудование.

"Во время атаки работники находились в укрытиях. Никто из работников не пострадал. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место", – отметил и.о. председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

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Также днем РФ нанесла удар двумя ракетами по нефтегазовому объекту в Черниговской области. В результате атаки предприятие понесло серьезные разрушения, повреждено технологическое оборудование. Все работники находились в укрытиях.

Удары России по объектам "Нафтогаза" – последние новости

В ночь на 12 октября Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру Группы "Нафтогаз" в Харьковской области. В результате удара реактивного дрона возник пожар.

Ночью 22 сентября россияне атаковали баллистическими ракетами объект нефтегазового комплекса в Полтавской области. Удар привел к критическим разрушениям, что фактически сделало невозможным восстановление и функционирование объекта.

В августе российские террористы совершили 13 атак на объекты НАК "Нафтогаз Украины" за одну неделю. Под ударами оказалась, в частности, добывающая инфраструктура. Работа части объектов была остановлена, также была утрачена часть объемов добычи.

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