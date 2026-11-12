Новые смартфоны будут собирать из старых: производители придумали способ сэкономить

По прогнозам аналитической компании TrendForce, почти каждый десятый смартфон к 2027 году получит б/у память.

Из-за резкого подорожания оперативной памяти производители смартфонов начали прибегать к необычному способу экономии: они извлекают рабочие чипы RAM из старых устройств, восстанавливают их и устанавливают в новые телефоны.

По прогнозам аналитической компании TrendForce, уже в 2027 году подобные чипы можно будет найти почти в каждом десятом смартфоне.

Главная причина такой тенденции – глобальный дефицит микросхем памяти. Спрос на них резко увеличился из-за развития искусственного интеллекта: центрам обработки данных требуются огромные объемы памяти, поэтому производители чипов отдают приоритет более прибыльным решениям для серверов. В результате на выпуск комплектующих для смартфонов остается меньше ресурсов, а их стоимость продолжает расти.

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Apple, Samsung и другие крупные игроки рынка оказались более устойчивыми к кризису. Однако у небольших производителей гораздо меньше возможностей справиться с ростом цен, поскольку стоимость оперативной памяти зачастую составляет до 50% от общих затрат на производство их устройств.

Как старую оперативную память используют в новых смартфонах

Суть метода заключается в том, что производители или поставщики комплектующих извлекают исправные микросхемы памяти с материнских плат старых устройств, которые больше не используются. Затем чипы очищают, восстанавливают и наносят на них новые контактные площадки для пайки, чтобы их можно было повторно установить в другое устройство. Этот процесс называется reballing.

По данным TrendForce, сейчас повторно используют преимущественно модули оперативной памяти LPDDR4X объемом 4 ГБ. Их устанавливают главным образом в бюджетные Android-смартфоны стоимостью до $200. Покупатели таких устройств особенно чувствительны к цене, поэтому производителям важно не перекладывать все дополнительные расходы на комплектующие на потребителей.

Впрочем, у такого решения есть и недостатки. Состояние бывших в употреблении микросхем может отличаться, а сам процесс восстановления требует высокой точности. Чрезмерный нагрев или некачественная пайка способны повредить компоненты и ухудшить их стабильность.

В результате смартфоны с некачественно восстановленной памятью могут чаще зависать, неожиданно выключаться и выходить из строя. Для производителей это означает дополнительные расходы на гарантийный ремонт и риск ухудшения репутации.

Ранее эксперты предупреждали, что смартфоны стоимостью дешевле 200 долларов могут исчезнуть уже в 2027 году. Сложившаяся ситуация на рынке делает производство недорогих устройств убыточным без существенного повышения розничных цен.

По разным оценкам, в ближайшие годы многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Ранее в этом году некогда популярные производители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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