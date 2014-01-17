Рыбак: Принятые вчера законы соответствуют европейским

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак убеждает, что принятые вчера в парламенте законы соответствуют европейским законам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал на брифинге.

Он отметил, что “данные законы, которые принимались, отвечают европейским законам, которые есть во всех государствах мира”.

При этом добавил: “и порядок в государстве к нам никто не придет наводить”.

На вопрос журналистов, о каких европейских нормах и европейских законах может идти речь, если уже сейчас понятно, что они будут способствовать диктатуре и уничтожению свободы слова, что отмечают и журналисты, и международные организации, Рыбак ответил: “Вот вы говорите, что журналисты что-то там говорят, но чтобы говорить, то нужно проанализировать законы, которые принял парламент. Когда вы проанализируете, и когда вы посмотрите, как в Европе, вот тогда мы можем профессионально рассмотреть этот вопрос, а сейчас, когда вы еще не видели данных законов, а уже говорите, что журналисты говорят, что это плохие законы, то это давайте подождем”.

В ответ журналисты отметили, что ознакомились с законами, которые размещены на сайте парламента.

Рыбак отметил, что, “когда законы приняты, то они будут подписаны президентом, тогда и будем рассматривать, и тогда они будут законами, а на сайте были проекты”. В ответ на это журналисты отметили, что на сайте действительно были проекты, а поскольку они принимались в сессионном зале без обсуждения и без внесения поправок, тогда текст данных законов отвечает тем проектам, которые были на сайте, то есть они не изменялись.

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Рыбак сказал, что будет готов к дискуссиям по любым вопросам относительно принятых законов только после того, как они будут подписаны Президентом Украины.

Рыбак отметил, что в мире нет таких государств, которые бы позволяли захватывать административные здания и устраивать там “столовую, ночлег”. “Нет таких государств и не может быть”, - подчеркнул Рыбак.

Он еще раз подчеркнул, что все законы были приняты в соответствии с Регламентом. Он отметил, что “ситуация не позволила рассмотреть по полной программе законопроекты, но процедура в тех условиях, в которых работали депутаты, она законна”.

“У кого есть сомнение, то у нас есть инстанции, которые, согласно закону, могут рассмотреть”, - сказал Рыбак.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.

16 января, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли 11 законов и 1 постановление.

Большинство законов существенно ограничивают права и свободы граждан.

Также парламент принял государственный бюджет Украины на 2014 год и изменения в Налоговый кодекс об освобождении от НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа.