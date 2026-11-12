Нацбанк ослабил гривню к доллару: официальный курс валют на 13 ноября

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,34 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,38 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,34 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 45,41/45,44 грн/долл., а к евро – 50,35/50,36 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 12 ноября снизился на 7 копеек и составлял 45,98 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 45,29 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился сразу на 25 копеек и составил 51,37 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,43 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 15 копеек и составил 45,95 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 30 копеек и составлял 51,45 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 45,35 гривни, а евро – по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

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