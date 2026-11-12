На дне Средиземного моря нашли 1300 кругов: ученые предложили теории их происхождения

Спустя 15 лет после их обнаружения, ученые до сих пор не могут точно выяснить, как они образовались.

У берегов Корсики на дне Средиземного моря нашли более 1300 почти идеально круглых образований. Ученые до сих пор спорят об их происхождении.

Впервые необычные объекты заметили в 2011 году во время экспедиции по изучению морского дна. С помощью гидролокатора ученые получили изображения морского дна, на которых вместо привычных песчаных и каменистых участков появились правильные круглые структуры с темными пятнами в центре, пишет Focus.

Сначала исследователям удалось обнаружить лишь несколько десятков таких образований. Однако дальнейший анализ показал, что их количество превышает 1300. Они занимают площадь в несколько квадратных километров и расположены на глубине 105–125 м.

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Последующие экспедиции позволили ученым рассмотреть структуры более подробно. Дайверы установили, что в центре каждого круга находится купол из красных известковых водорослей. Вокруг него расположена светлая зона осадка, а внешнее кольцо состоит, в частности, из небольших известняковых образований, известных как родолиты.

Таким образом, речь идет не просто о круглых углублениях в морском дне, а о сложных биологических структурах. Они служат средой обитания для губок, кораллов, беспозвоночных и различных видов рыб.

Что говорят ученые

Одна из основных гипотез связывает происхождение этих образований с последним ледниковым максимумом, который произошел около 21 тыс. лет назад. В тот период уровень Средиземного моря был значительно ниже современного, поэтому участки, которые сегодня находятся на глубине более 100 м, располагались гораздо ближе к поверхности.

Это создавало благоприятные условия для роста красных известковых водорослей, которым необходим солнечный свет. Позже, по мере потепления климата и таяния ледников, уровень моря начал повышаться, а бывшие колонии водорослей постепенно оказались на глубине.

Во время экспедиции 2020 года ученые собрали образцы из центральных частей образований. Радиоуглеродное датирование показало, что самый древний исследованный материал относится примерно к периоду 21 тыс. лет назад.

Согласно одной из версий, спустя примерно 8 тыс. лет, когда уровень моря стабилизировался, начался новый этап формирования структур. Фрагменты древних образований и родолиты постепенно накапливались вокруг центральных остатков, создавая характерные круглые кольца. Впрочем, пока это лишь гипотеза, а не окончательно установленный механизм их появления.

Круги могли появиться из-за американских бомб

В 2024 году исследователи Марк Верлак и Шарль-Франсуа Будуреск предложили альтернативное объяснение загадочных образований.

Они предположили, что круги могут быть связаны с американскими авиабомбами, которые сбрасывали в море самолеты, возвращавшиеся с боевых вылетов над Европой в 1943–1945 годах. В тот период у Корсики находились американские авиабазы, а неиспользованные боеприпасы могли попадать в прибрежные воды.

Согласно этой версии, некоторые структуры могли образоваться на местах падения или взрывов бомб, а впоследствии заселиться морскими организмами. Таким образом, их происхождение может быть не древним геологическим или биологическим процессом, а результатом деятельности человека в относительно недавнем прошлом.

Однако эта теория также пока не получила окончательного подтверждения.

Почему ученые призывают защитить этот район

Независимо от того, как именно появились загадочные круги, исследования показали, что этот участок Средиземного моря представляет собой ценную экосистему. Здесь обитают многочисленные морские организмы, в том числе редкие кораллы и беспозвоночные.

Одной из главных угроз для этих образований остается судоходство. Якоря крупных судов могут повредить хрупкие известняковые структуры, на формирование которых, возможно, ушли тысячи лет.

Часть обнаруженных объектов уже находится на территории морского природного парка Кап-Корс и Агриат. Ученые считают, что охрану необходимо распространить и на остальные участки, чтобы сохранить эту необычную подводную экосистему.

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