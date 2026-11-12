Ограничение скорости Starlink влияет на работу ПВО: Игнат рассказал о последствиях

Ограничение скорости Starlink и Starshield негативно влияет на работу украинской ПВО, ограничивает возможности по уничтожению вражеских воздушных целей. Об этом в эфире "Киев 24" сказал руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Он отметил, что ситуация с ограничением скорости Starlink повторяется уже не впервые, и эти ограничения напрямую влияют на работу украинской ПВО. "Сегодня Starlink и Starshield используются для перехвата вражеских дронов и реактивных целей, чтобы защитить государство от террористических атак, которые продолжаются практически круглосуточно", – подчеркнул Игнат.
По его словам, украинская сторона сейчас выясняет с партнерами из США причины ситуации с ограничением скорости Starlink.
Он отметил, что с 7 утра сегодня, 12 ноября, также происходили атаки. "По состоянию на 13 часов у нас 78 БПЛА, из которых около 40 – реактивные", – сказал Игнат. При этом он добавил, что перехватывать реактивные БПЛА на большой высоте и скорости можно крайне ограниченными средствами, в первую очередь, рассчитывают на пилотов-истребителей.
Также Игнат рассказал, что во время ночной атаки враг мог применить четыре типа ракет, летящих по баллистической траектории – "Искандер-М", "Циркон", ракеты С-400 и северокорейские КН-23. При этом он добавил, что окончательно типы ракет должны установить специалисты после анализа обломков.
Ограничения Starshield в Украине
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил сегодня, 12 ноября, что Силы обороны вновь столкнулись с проблемой ограничения скорости при работе военных терминалов спутниковой связи Starshield.
По его словам, наши подразделения уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч
В октябре 2026 года сложилась аналогичная ситуация. Тогда советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что Украина ведет переговоры с SpaceX и Пентагоном об отмене ограничения скорости работы военной системы спутниковой связи Starshield.
Он рассказал, что ограничение было введено без предупреждения утром 15 октября. Передача интернет-данных прерывается, когда скорость движения терминала связи превышает 160 км/ч, что характерно для украинских дронов, оснащенных Starshield.
Флеш отметил, что это ограничение вынудило беспилотники летать медленнее, чем обычно, что упростило россиянам их обнаружение или уклонение от них.