Путин предложил организовать гуманитарную операцию в Константиновке: в ОП ответили

Украине следует выяснить подробности этого предложения, подчеркнул Литвин.

Кремлевский диктатор Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки в Донецкой области по примеру Олешек. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Кремлевский диктатор в ходе этой беседы заявил, что РФ якобы полностью контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии. Он также заявил, что в городе остаётся до 500 мирных жителей и что российским оккупантам потребуется до 5 суток на разминирование города.

Кроме того, Путин пригласил иностранные СМИ, в частности американские, посетить гуманитарную миссию в Константиновке. А организацию этой миссии он предложил возложить на уполномоченных по правам человека Украины и РФ.

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Комментируя эти призывы, советник по вопросам коммуникаций президента Украины Дмитрий Литвин намекнул на то, что РФ хочет использовать эту миссию для собственных военных целей.

"Учитывая, что в Олешки они завезли технику и ротировали военных под прикрытием гуманитарной операции, то ясно, что они хотят в Константиновке. Но нужно выяснить все детали", – заявил Литвин в беседе с журналистами.

Отметим, что по данным украинской стороны, а также OSINT-аналитиков DeepState, РФ в настоящее время не контролирует Константиновку. В частности, на карте DeepState показано, что враг удерживает лишь часть восточных и юго-западных окраин города. В то время как значительная часть города находится в "серой зоне". Еще одна часть – под контролем Сил обороны Украины.

Как РФ использовала перемирие в Олешках

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использовала перемирие в Олешках для того, чтобы провести скрытую ротацию своих войск в этом регионе. По словам президента, командование ВСУ уже готовит предложения по защите мирных жителей в Херсонской области на фоне этого.

Военный обозреватель Денис Попович отмечал, что, поскольку РФ удалось ввести дополнительные живые силы в район Олешек, враг может попытаться пересечь реку Днепр в этом регионе, чтобы угрожать правобережью Херсонской области. По словам специалиста, таким образом враг может угрожать и непосредственно Херсону.

В то же время после миссии в Олешках уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что формат такого перемирия может распространиться и на другие регионы. По его словам, в настоящее время Украина и РФ обсуждают такой вариант.

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