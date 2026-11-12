Из-за атак РФ крупнейший производитель масла в Украине остановил работу всех своих заводов

Кроме того, приостановлены все закупки семян.

Из-за массированных ударов РФ крупнейший в Украине производитель масла, крупнейший агрохолдинг Украины и один из ведущих мировых производителей и экспортеров агропромышленной продукции – агрохолдинг "Кернел" – приостановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов. Об этом сообщил сайт компании.

Там рассказали, что в течение последних суток российские дроны целенаправленно атаковали производственные площадки перерабатывающих предприятий Украины, в том числе и активы "Кернел".

"В результате попаданий были повреждены производственные здания, оборудование и резервуары. Маслоэкстракционное производство представляет собой непрерывный технологический цикл с повышенной пожарной опасностью. Попадание в работающее оборудование создает прямую угрозу масштабного пожара и опасность для жизни работников – именно поэтому принято решение о полной технологической остановке всех заводов", – объяснили в компании.

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Отмечается, что в настоящее время на абсолютно всех предприятиях "Кернел" выполнены все регламентные протоколы безопасности по остановке, а все работники находятся в безопасных условиях. Также остановлены все закупки семян.

"Несмотря на остановку переработки, "Кернел" сохраняет полную операционную и финансовую устойчивость, продолжает отгружать имеющиеся остатки продукции со складов и в полном объеме выполняет уже взятые обязательства перед украинскими аграриями и всеми партнерами", – заверили на сайте компании.

Какую продукцию выпускает "Кернел"

Основными видами продукции заводов агрохолдинга "Кернел" являются подсолнечное масло и продукты его переработки, соевое и рапсовое масла, высокобелковый шрот (корм для животных), подсолнечная шелуха (используется для производства биотоплива / зеленой энергетики), гидрофуз и фосфатидный концентрат.

Продукция агрохолдинга известна под такими торговыми марками, как "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак", "Любонька".

Отметим, что Украина является лидером по экспорту масла в мире.

РФ уничтожает украинский бизнес

Как сообщал УНИАН, накануне в Киевской области российские дроны попали по заводу "Яготинское" и сахарному предприятию. В результате атаки на регион один человек погиб и один получил ранения.

CNN писал, что Россия терпит неудачу в продвижении на фронте, поэтому диктатор Владимир Путин сосредоточился на том, чтобы полностью разрушить экономику Украины. Аналитик New Eurasian Strategies Centre Джон Лоу отмечал, что многие европейские союзники Киева, похоже, до конца не осознают, "насколько серьезная ситуация складывается в Украине".

Согласно исследованию Украинского совета торговых центров, украинский бизнес не работал треть октября из-за тревог. В связи с этим украинские торговые центры в среднем потеряли 9,8 рабочих дней. Всего с начала полномасштабного вторжения вынужденный простой торговых центров из-за воздушных тревог достиг более 186 рабочих дней.

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