'Хочется вечного мира в Украине': Путин озвучил циничные заявления на встрече с посланниками США

В частности, кремлевский диктатор отверг идею размещения европейских военных на территории Украины.

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером цинично заявил, что он хочет "вечного мира" в Украине. Его слова передают российские СМИ.

Путин сказал, что РФ не примет присутствие иностранных войск в качестве части гарантий безопасности в Украине. По словам кремлевского диктатора, такие формирования якобы будут "законной целью для РФ". Также он заверил, что в случае отправки в Украину европейских войск война возобновится.

Кроме того, Путин выступил с заявлением о территориальном споре с Украиной. Он фактически отверг идею создания специальной зоны на Донбассе, поскольку это, по его словам, может стать причиной новой войны.

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"Это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас существует только одна линия разграничения – это линия государственной границы", – заявил кремлевский лидер, вероятно, имея в виду, что Кремль и в дальнейшем требует от Украины вывести войска из Донецкой области.

Также диктатор сделал ряд заявлений относительно диалога с Европой. Он сказал, что Кремль якобы никогда не прекращал этот диалог, мол, это сделали европейцы. Кроме того, Путин призвал США "поработать с Европой", чтобы там "определились, чего они хотят – мира или войны".

Мирные переговоры: что известно

Напомним, во время беседы с американскими спецпредставителями Путин также предложил организовать в Константиновке такую же гуманитарную миссию, как ранее это было сделано в Олешках. В Офисе президента, реагируя на это заявление, напомнили, что РФ использовала перемирие в Олешках для того, чтобы провести скрытую ротацию своих войск. И намекнули, что у Кремля есть подобные планы и в этом районе.

Президент Владимир Зеленский, комментируя результаты переговоров в Абу-Даби, подчеркнул, что украинские переговорщики предлагали Кремлю обсудить шаги по деэскалации ситуации в Черном море и прекращению атак на энергетическую инфраструктуру в Украине. Однако в ответ они услышали, что Путин "разъярен и хочет продолжать наносить удары" по Украине.

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