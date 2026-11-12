В Норвегии не исключают диверсий со стороны РФ: разведка перечислила объекты, находящиеся под угрозой

В PST отметили, что на данный момент не фиксировали попыток диверсий против норвежских объектов.

После некоторого снижения количества инцидентов, связанных с российскими диверсиями в Европе в 2025 году, показатели вновь пошли вверх в 2026-м. Есть веские основания ожидать, что российская разведка осуществит диверсии в Норвегии в следующем году, рассказала директор департамента по вопросам государственных угроз PST Ингер Гаугланд.

Издание отметило, что в диверсионных операциях используются различные методы, такие как повреждение оборудования, взрывчатка и беспилотники.

В качестве недавнего примера приводится инцидент в августе этого года с беспилотником, который был замечен на земле рядом с украинским транспортным самолетом в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии. Дрон был модифицирован для перевозки взрывчатки. Напоминается, что власти Германии публично заявили, что за этим может стоять Россия.

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"Кроме того, было проведено несколько диверсионных операций с применением поджогов. Это требует небольшой подготовки, но может привести к серьезным повреждениям", – отметила Гаугланд.

По оценке спецслужбы, наиболее вероятными целями России в Норвегии могут стать предприятия оборонной промышленности и связанные с обороной компании, а также объекты критической инфраструктуры.

В то же время в PST отметили, что пока не фиксировали попыток диверсий против норвежских объектов. Однако спецслужбе известно, что связанные с российской разведкой люди уже картографировали инфраструктуру и потенциальные цели в Норвегии.

"Западные санкции и ограничительные меры сузили пространство для действий российской разведки, но мы ожидаем, что они адаптируются и будут применять новые, креативные методы", – поделилась Гаугланд.

Диверсии РФ в Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Польше задержали 55-летнего россиянина, которого подозревают в деятельности в интересах иностранной разведывательной службы. Известно, что мужчину обнаружили в городе Свидница на юго-западе Польши. Правоохранители, обеспечивавшие охрану во время футбольного матча, заметили, что мужчина фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру возле переезда. В ходе проверки правоохранители обнаружили доказательства, свидетельствующие о том, что мужчина систематически фотографировал объекты стратегической инфраструктуры.

Также мы писали, что аналитики Института изучения войны прогнозируют, что Россия может усилить свои попытки саботажа и провокаций в Европе с целью сорвать транспортировку западной помощи Украине в течение зимы 2026–2027 годов. В Польше не исключили, что Россия может осуществлять их против польской логистической инфраструктуры, чтобы сорвать поставки помощи в Украину. В отчете напомнили, что Россия усиливает поджоги и диверсии против европейских предприятий оборонной промышленности как минимум с 2024 года.

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