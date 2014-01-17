Народный депутат Анатолий Гриценко сдает депутатский мандат. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я избирался в парламент Украины, а не Северной Кореи", - написал Гриценко.

Депутат отметил, что Верховная Рада нарушает своими законами конституционные права, превращая Украину в диктаторское государство.

"Работать в Верховной Раде, которая своими законами нарушает базовые конституционные права 45 миллионов граждан и вместо укрепления демократии и верховенства права превращает Украинское государство в диктатуру, - я не могу", - прокомментировал свое заявление депутат.

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Гриценко заявил, что это противоречит его жизненным принципам и ценностям.

"Заявляю о сложении полномочий народного депутата Украины. Такое заявление на имя председателя парламента Рыбака я только зарегистрировал", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 14 января Гриценко заявил о выходе из фракции «Батькивщина».