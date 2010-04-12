В ПР уже недовольны одним из министров?

Народные депутаты от Партии регионов требуют отменить приказ Министерства культуры об обязательном дублировании зарубежных фильмов на украинский язык.

Об этом пишет газета «Коммерсант» (№62, 12 апреля).

Как отмечает издание, по мнению депутатов, приказ противоречит требованию Закона "О кинематографии", согласно которому для проката зарубежного фильма его необходимо или дублировать, или озвучить, или субтитрировать на государственном языке.

"Регионалы" уже не первый раз требуют отменить этот приказ. В марте народный депутат от ПР, глава совета общественного объединения "Русскоязычная Украина" Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявлял, что по вине Минкульта за последние два года зрители не смогли посмотреть более 160 зарубежных фильмов. По мнению представителей ПР, приказ противоречит решению Конституционного Суда от 20 декабря 2007 года, согласно которому Госслужба кинематографии не имеет права выдавать прокатную лицензию в том случае, если фильм не дублирован, не озвучен или не субтитрирован на украинском языке.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО рассказал изданию, что ПР инициирует только отмену приказа Минкульта, а не полный отказ от украинского дубляжа. По его словам, этот вопрос в ближайшее время будет рассматриваться на заседании фракции ПР.

"Не Госслужба кинематографии, а сам дистрибутор фильма должен решать, дублировать ли его на украинский язык, потому что он платит деньги за прокатное удостоверение. Чиновникам в нашей стране не следует трактовать законы на свой вкус. КУЛИНЯК (министр культуры Михаил КУЛИНЯК – УНИАН) должен отменить неправомерный приказ своего предшественника, если он не хочет нарушать закон уже при теперешней власти", - заявил депутат.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО также сообщил, что направил М.КУЛИНЯКУ письмо, в котором попросил отменить приказ Минкульта от 18 января 2008 года.

"Я получил лишь формальный ответ, что приказ является правомочным. Думаю, министр даже не вникал в суть моего обращения", - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Речь идет о приказе министр культуры Василия ВОВКУНА от 18 января 2008 года, в котором говорится, что Госслужба кинематографии при Минкульте не имеет права выдавать прокатную лицензию, "если фильм не дублирован на государственном языке на фильмокопии языка оригинала".