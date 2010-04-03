"Свобода" требует отменить решение суда о незаконности указа по Бандере

Запорожская областная организация ВО "Свобода" выражает решительный протест против решения Донецкого окружного админсуда о признании незаконным Указа бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звание Героя Украины.

Как сообщает пресс-служба партии, политическая сила требует немедленно отменить “заказное” решение, немедленно освободить от должностей судей, принявших его, и возбудить против них уголовное дело за превышение служебных полномочий.

Члены ВО ”Свобода” убеждены, что суд своим решением нарушил Закон Украины "О государственных наградах Украины" и Устав "О звании Героя Украины", тем самым показав “всю продажность судов и современного судопроизводства”.

Как подчеркнули в партии, “притянутый за уши пример того, что Степан Бандера не является гражданином Украины потому, что он умер до 1991 года, указывает на то, что это решение является заказным, – потому что такие же высказывания раздавались из уст представителей коммуноолигархической власти всех уровней”.

“Степан Бандера является настоящим гражданином и Героем Украины в отличие от многих”, – настаивают в ВО “Свобода”.

Как сообщал УНИАН. 2 апреля Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил указ бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звание Героя Украины.

Между тем суд не обязал нынешнего Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отменять указ В.ЮЩЕНКО относительно С.Бандеры.

Как объяснил донецкий адвокат Владимир ОЛЕНЦЕВИЧ, который и обжаловал указ В.ЮЩЕНКО, он отказался от своих требований к действующему Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ отменить указ В.ЮЩЕНКО о присвоении С.Бандере звания Героя Украины.

На заседании в суде В.ОЛЕНЦЕВИЧ попросил суд изменить содержание своего иска к Президенту Украины об отмене звания Героя Украины С.Бандеры. «В прошлом иске я просил признать незаконным указ (о присвоении С.Бандере звания Героя Украины – УНИАН) и обязать Президента Украины отменить этот указ, - объяснил он. - Теперь я не возлагаю на действующего Президента обязательство отменить указ, а просто прошу суд признать указ незаконным и отменить его».

После совещания коллегия судей удовлетворила эту просьбу В.ОЛЕНЦЕВИЧА и стала рассматривать только первую часть его прежнего иска, в результате чего и отменила указ о присвоении С.Бандере звания Героя Украины.