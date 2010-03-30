Губский открестился от подготовки «переворота» в киевском БЮТе

Информация о том, что некоторые оппозиционные депутаты Киевского областного совета вроде бы договорились о сотрудничестве с новым губернатором Киевской области Анатолием ПРИСЯЖНЮКОМ, не отвечает действительности.

Об этом заявил член фракции БЮТ в Верховной Раде Богдан ГУБСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.

«Сегодняшняя информация, которая появилась в СМИ, о намерении выйти из оппозиции части депутатов от БЮТ в областном совете и моя причастность к этим действиям - это обычная дезинформация», - заявил народный депутат.

«Фракция БЮТ в Киевском областном совете находится в оппозиции к Партии регионов и ни на какие альянсы с действующей властью не пойдет. Мы выполняем официальное решение президиума партии и нашего лидера Юлии ТИМОШЕНКО», - добавил он.

Б.ГУБСКИЙ также отметил, что если отдельные депутаты, несмотря на решение партии, все же захотят поработать с новой властью - их ожидает лишение мандата.

Как сообщал УНИАН, источник сообщил нашему агентству, что сегодня, 30 марта, на сессии Киевского областного совета будет проведена смена руководства и создана так называемая “оппозиция”, которая будет сотрудничать с властью. По словам собеседника УНИАН, схема заключается в том, чтобы имитировать раскол во фракции БЮТ, имеющий сегодня большинство в Киевском облсовете, - 65 из 120 депутатских мандатов, после чего благодаря голосам “раскольников” избрать новое руководство совета, а на базе остатков фракции сформировать контролируемую оппозицию. “В результате, - отметил собеседник агентства, - в Киевской области четко реализуется договоренность о будущем сотрудничестве между новоназначенным губернатором Анатолием ПРИСЯЖНЮКОМ и Богданом ГУБСКИМ (народный депутат Украины от БЮТ – УНИАН), который на протяжении всех последних лет контролирует фракцию БЮТ в облсовете”.