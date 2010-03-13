Азаров увоволил глав Пенсионного фонда и Госказначейства

Кабинет министров Украины уволил главу Пенсионного фонда Алексея ЗАРУДНОГО и Госказначейства Татьяну СЛЮЗ.

Об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Он отметил, что соответствующие решения были приняты по причине «неудовлетворительного состояние дел» в ведомствах, возглавляемых ими.

В.ЛУКЬЯНЕНКО также сообщил, что на сегодняшний день рассматривается вопрос о передаче материалов о деятельности экс-руководителей ПФ и Госказначейства в правоохранительные органы.