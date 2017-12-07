В ФБР прокомментировали свое сотрудничество с НАБУ

ФБР сотрудничает с НАБУ в пределах определенных Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в июне 2016 года.

Об этом говорится в заявлении Федерального бюро расследований по поводу характера работы этого государственного агентства США в Украине, которое публикует Голос Америки.

Читайте такжеВ ЕС заявили, что действия Генпрокуратуры ослабляют потенциал НАБУ по борьбе с коррупцией

"В июне 2016-го года, ФБР и НАБУ приняли Меморандум относительно взаимопонимания. Этот меморандум позволяет предоставлять ФБР НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) помощь в сфере расследований, подготовки развития. ФБР придерживается законов Украины и никогда не работает за пределами определенным Меморандумом о взаимопонимании", - говорится в заявлении ФБР.

В ФБР отметили, что их сотрудники работают в НАБУ на временной, ротационной основе на поддержку отношений между сторонами. "Эти специальные агенты и аналитики не является оперативным (are not operational - язык оригинала). Любые заявления об обратном - ложные", - подчеркнули в ФБР.

Там также отметили, что искоренение коррупции является приоритетом для ФБР и они постоянно работают со своими партнерами в правоохранительных агентствах в целом мире, чтобы расследовать коррупцию и оказывать помощь, когда их об этом просят.

"Мы ценим наши отношения с НАБУ и САП и считаем, что их сотрудники профессионалы и заслуживают доверие. НАБУ и САП это молодые организации, которые столкнулись с большими вызовами в работе, которую они делают для Украины. ФБР будет и впредь оказывать НАБУ и САП поддержку и помощь, которая им необходима в их важной работе ради народа Украины", - говорится в ответе полученном "Голосом Америки" от ФБР.

Позже ФБР добавили к первичному тексту следующее предложение: "В борьбе с коррупцией все правоохранительные органы должны работать совместно".

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ сорвали операцию по разоблачению коррупционной схемы в Государственной миграционной службе.

В свою очередь Луценко раскритиковал работу НАБУ и высказал мнение, что работники агентства совершили провокацию против чиновника миграционной службы.

Читайте такжеСрыв спецопераций НАБУ: США усомнились в преданности Украины борьбе с коррупцией

Также он заявил, что штатные негласные сотрудники антикоррупционного бюро не проходили конкурс перед назначением на должности.

Кроме того, 1 декабря в Генпрокуратуре заявили о выявлении в частном доме «тайный офис» НАБУ, где незаконно хранилась документация с грифом «секретно».

4 декабря в ГПУ сообщили, что пригласили на допрос агентов НАБУ Екатерину Сикорскую и Сергея Титенкова, которые фигурируют в уголовном производстве по факту провокации взятки сотруднику миграционной службы.

По данным спикера ГПУ Андрея Лысенко, следователи будут выяснять, как были назначены на должности эти агенты, также есть вопросы относительно допуска Сикорской и Титенкова к государственной тайне, и законности использования ими специальной аппаратуры, не зарегистрированной в СБУ.

Вместе с тем спикер ГПУ не сообщил, на какой день их пригласили на допрос. В НАБУ отвергают все обвинения генпрокурора в нарушении законов.