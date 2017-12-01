Генпрокуратура заявляет, что разоблачила в частном доме "тайный офис" НАБУ

Генеральная прокуратура Украины заявляет об обнаружении в частном доме «тайного офиса» Национального антикоррупционного бюро Украины, где незаконно хранилась документация с грифом «секретно». Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Как сообщают в прокуратуре, 26 сентября в Службу безопасности Украины по собственной инициативе обратилась первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины с заявлением о совершении в отношении нее преступления - провокации подкупа.

«На основании имеющихся материалов 27 сентября следователи ГПУ внесли в ЕРДР сведения о совершении преступления, СБУ безотлагательно начала комплекс негласных следственных (розыскных) действий. В результате этих действий 29 ноября был задержан агент Национального антикоррупционного бюро Украины при попытке вручения неправомерной выгоды должностному лицу Государственной миграционной службы Украины. Указанное действие стало результатом провокации на получение неправомерной выгоды первым заместителем Государственной миграционной службы Украины в сумме 15 тыс. долларов США за принятие заведомо незаконного решения по изготовлению документов на гражданство, легализации документов граждан иностранных государств в обход предусмотренных законом процедур», - отметили в Генпрокуратуре.

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Как говорится в сообщении, одновременно были проведены обыски на конспиративной квартире, в «тайном офисе» второго подразделения НАБУ и по месту жительства членов так называемого «тайного подразделения» НАБУ.

В прокуратуре сообщили об обысках «в одном из частных домов Киева, который служил тайным офисом второго подразделения НАБУ, и частном доме одного из агентов в с. Козин, где незаконно хранились и в дальнейшем были изъяты в большом количестве документы с грифом «секретно» и «совершенно секретно», «ограничение доступа», специальные технические средства для снятия информации, паспорта граждан иностранных государств, а также материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий, которые обрабатывались при отсутствии у агента допуска к гостайне».

Как отметили в ГПУ, результаты следственных действий СБУ и Генпрокуратуры и проведенных обысков свидетельствуют о фактическом игнорировании руководством НАБУ законодательства в сфере соблюдения государственной тайны.

«30 ноября указанному агенту НАБУ, который провоцировал подкуп должностного лица ГМСУ, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 369, 370 Уголовного кодекса Украины», - отметили в прокуратуре и добавили, что следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в НАБУ заявили, что накануне во время документирования «одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием».

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По информации НАБУ, чиновник миграционной службы неоднократно озвучивала требование о получении «поощрения» в сумме 30 тыс. долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины.

Также в бюро отметили, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности «организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ».

В НАБУ выразили убеждение, что «имеет место спланированная диверсия» против работников бюро и САП, реализованная «СБУ и санкционированная генеральным прокурором Украины».

В свою очередь, первый заместитель председателя ГМС Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ по предложению взятки. Она сообщила, что мужчина, назвавшийся представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и стал предлагать решить вопрос о содействии незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждает, что отказала мужчине, однако тот продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко заявил, что агенту НАБУ объявят о подозрении по ст. 370 (провокация взятки) и ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины. По его мнению, что работники НАБУ совершили провокацию против чиновника миграционной службы.