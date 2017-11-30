Обыски в НАБУ: у Сытника заявили о срыве спецоперации под прикрытием

Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе Украины. Об этом НАБУ сообщает в Facebook.

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«29 ноября во время документирования одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием. По информации НАБУ, ему инкриминируют провокацию взятки.

На самом деле, по мнению НАБУ, имеет место спланированная диверсия в отношении сотрудников Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, реализованная Службой безопасности и санкционированная генеральным прокурором Украины», - заявили в НАБУ.

В Бюро утверждают, что должностные лица СБУ, «использовав информацию, которая стала им известна в процессе выполнения служебных обязанностей (а именно прослушивание телефонных номеров в рамках расследований НАБУ) не просто раскрыли эту информацию одному из объектов негласных следственных действий, сведя на нет полугодовую работу детективов НАБУ, но и завербовали это лицо для дальнейшего незаконного давления и уголовного преследования работников Национального бюро».

Напоминается, что НАБУ и САП неоднократно предупреждали о рисках для оперативной работы в связи с отсутствием у Антикоррупционного бюро права на автономное прослушивание - пока бюро может лишь использовать ресурсы СБУ на основании постановления суда на прослушивание того или иного лица.

По информации НАБУ, в настоящее время планируются задержания и аресты еще трех детективов Бюро под прикрытием, руководителя второго подразделения детективов, а также руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, с вечера 29 ноября на связь не выходят 7 человек НАБУ, которые выполняли оперативное задание по документированию эпизода с участием первого заместителя председателя ГМСУ. Их местонахождение пока неизвестно.

В НАБУ подчеркнули, что информация, распространенная на сайте Государственной миграционной службы Украины вечером 29 ноября, о том, что "агент НАБУ" якобы в течение нескольких месяцев неоднократно предлагал первому заместителю ГМСУ "большие суммы взяток", не соответствует действительности.

«В соответствии с материалами уголовного производства, чиновница ГМСУ сама неоднократно озвучивала требование о получении "поощрение" в сумме 30 тысяч долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины», - сообщили в Бюро.

Также в ведомстве отметили, с момента начала спецоперации в апреле 2017 задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности «организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ».

При этом в НАБУ заявили, что детективы Бюро никогда не провоцировали ни одного из должностных лиц ГМСУ к взятке, учитывая прокурорский надзор лично руководством САП.

Кроме того, директор Национального бюро и руководитель САП намерены утром 30 ноября встретиться с генеральным прокурором, поскольку «сейчас есть основания полагать, что Юрий Луценко, санкционируя действия своих подчиненных и сотрудников СБУ относительно детективов НАБУ, не был полностью знаком с деталями спецоперации и результатами НСРД».