В НАБУ назвали заявления Луценко о якобы незаконности работы отдельных подразделений бюро не соответствующими действительности

Заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о якобы незаконности работы отдельных подразделений Национального антикоррупционного бюро не соответствуют действительности.

Об этом говорится на официальном сайте НАБУ.

«Заявления генерального прокурора Украины о якобы незаконности работы отдельных подразделений Национального бюро не соответствуют действительности, а иногда и противоречат здравому смыслу. Поскольку господин Луценко, судя по его заявлениям, не в полной мере знаком с базовыми правовыми принципами проведения оперативно-розыскных действий, информируем, что в оперативно-розыскной деятельности НАБУ руководствуется требованиями закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» и закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В частности, согласно ст. 8 последнего, для выполнения задач в рамках оперативно-розыскных действий (ОРД) могут привлекаться гласные и негласные штатные и внештатные работники», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что отбор штатных работников для выполнения ОРД, так же, как и у других подразделений Национального бюро, осуществляется на конкурсной основе, но с учетом требований закона «О государственной тайне».

«Базовой основой оперативно-розыскной деятельности является безусловная негласность мероприятий. Достижение их результатов требует обеспечения неразглашения информации о формах и методах их организации и осуществления, а также личных данных работников и других лиц, которіе готовятся к привлечению, обеспечивают или участвуют в выполнении соответствующих ОРД. Эти сотрудники могут иметь доступ к информации, составляющей государственную тайну, так же, как и сотрудники подразделений ОРД других правоохранительных органов. Разглашение личных данных работников и содержания оперативно-розыскных мероприятий не просто вредит негласной деятельности, но и представляет угрозу жизни и здоровью правоохранителей и их близких», - говорится в сообщении.

Таким образом, отмечается в сообщении, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, «Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием».

«НАБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этим действиям была дана адекватная правовая оценка. Относительно заявлений Юрия Луценко о якобы использовании агентами НАБУ «контрабандной» и «нелегальной» техники, подчеркиваем, что все технические средства, которые НАБУ использует при осуществлении ОРД, приобретены официально и состоят на учете, как того требует законодательство», - подчеркнули в ведомстве.

В НАБУ считают недопустимой ситуацию, когда «генеральный прокурор сознательно вводит общество в заблуждение, сообщая ложные факты и предлагая «произвольную» трактовку законодательства».

«Таким образом генпрокурор фактически дает «зеленый свет» дальнейшей атаке на вновь соданные антикоррупционные органы», - говорится в заявлении.

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В НАБУ напомнили, что согласно статье 21 закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», его работники при исполнении возложенных на них обязанностей являются представителями власти, действуют от имени государства и находятся под его защитой. Никто, за исключением уполномоченных должностных лиц государственных органов в предусмотренных законом случаях, не имеет права вмешиваться в их законную деятельность. В интересах обеспечения личной безопасности работников Национального бюро и членов их семей не допускается разглашение в средствах массовой информации сведений о месте жительства этих лиц. Сведения о прохождении службы сотрудниками НАБУ предоставляются с разрешения его директора или заместителя.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в эфире ТСН.Тиждень. генпрокурор Украины заявил, что считает, что агенты НАБУ пользуются контрабандной аппаратурой для поиска коррупционеров, а затем назвал их «нелегальными агентами».

«Они используют незаконные методы провокации. Никто из них не допущен к государственной тайне. Но им предоставляются материалы прослушивания СБУ, что является уголовным преступлением. Они сами используют в Украине незарегистрированную прослушивающую технику, которая завезена контрабандным путем. Полученные из нее материалы они также используют в своей работе», - сказал Луценко.

По его словам, «это огромный букет нелегальной группировки, действующей нелегальными методами нелегальной аппаратурой».

«Теперь я понимаю всю полноту проблемы НАБУ. Весь аппарат агентов пока вне закона», - добавил Луценко.