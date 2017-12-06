Луценко пожаловался, что Сытник дискредитирует его перед ФБР

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, находясь в США, развернул кампанию по дискредитации генерального прокурора и правоохранительных органов Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко сегодня на заседании Верховной Рады.

«Артем Сытник, находясь в США, развернул очень бурную деятельность, чтобы поднять всю общественность и, в частности, наших партнеров по совместной деятельности ФБР для дискредитации генерального прокурора и всех правоохранительных органов Украины», - заявил Луценко.

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«Сытник заявляет о том, что я бросил камень сначала в спину, а затем, оказывается, в лицо ФБР, заявив об их деятельности на территории Украины незаконной», - сказал генпрокурор.

Луценко назвал это «манипуляциями со словами». Он уверяет, что не говорил ничего такого, «это речь шла о проведении операций, которые проводились совместно с ФБР по «янтарному делу» и делу миграционной службы».

По словам Луценко, действительно, ФБР сотрудничает с украинскими правоохранительными органами в рамках оказания правовой помощи, но проводить операции на территории Украины не может. Он не исключает, что Сытник «ошибся в словах».

«Но зачем организовывать в США целую кампанию по дискредитации им самим запущенной дезинформации - для меня непонятно», - подчеркнул генпрокурор.

Он считает, что все это имеет «признаки того, что этот молодой руководитель молодого подразделения, к сожалению, не справился с соблюдением действующего законодательства в своей деятельности, и вместо того, чтобы признать ошибки, сесть за стол и, возможно, изменить законодательство, возможно, изменить свою практику, зовет на помощь старших товарищей, чтобы они рассказали, что на самом деле это не коричневое вещество, а это повидло».

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При этом Луценко призвал работников НАБУ к конструктивной работе.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря с трибуны парламента генпрокурор Луценко попросил Верховную Раду отозвать из США руководство НАБУ и САП для отчета в парламенте. Он также призвал спикера Андрея Парубия отправить по этому поводу телеграмму в Вашингтон.

Сегодня, 6 декабря, Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили, что не намерены по просьбе Луценко прерывать свою поездку в Вашингтон, где они находятся по приглашению организаторов Глобального форума по возврату активов и для участия в дополнительных встречах с высокопоставленными лицами США.

Сытник сообщил, что у него запланирован ряд встреч с высокопоставленными лицами США на 6-7 декабря. По его словам, в частности, он должен встретиться с руководством ряда правоохранительных и государственных органов США, а также Всемирного банка. Поэтому он подчеркнул, что не намерен выполнять «спонтанные прихоти генпрокурора», но будет учитывать ситуацию и при необходимости пытаться как можно скорее вернуться в Украину.