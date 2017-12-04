Луценко назвал незаконным сотрудничество НАБУ с ФБР в деле о коррупции в миграционной службе

Генеральный прокурор в воскресенье в эфире ТСН.Тиждень обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.

Так он прокомментировал заявление Сытника в эфире ТСН, в котором было о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины сотрудничало с представителями Федерального бюро расследований США о коррупции в Миграционной службе Украины и незаконной добычи янтаря.

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"Артем Сытник в вашем эфире сказал, что это была совместная операция НАБУ и ФБР. Если он это заявил, то возникает вообще вопрос - "а кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины". Мне известно, что на территорию Украины были раз приглашены сотрудники ФБР после убийства Павла Шеремета. Совместная операция, как он формулирует, является незаконной без соответствующих процедур. Я понимаю желание Сытника прикрыть свои огромные проблемы, но прикрывать их иностранными партнерами", - сказал Луценко.

При этом генпрокурор заявил, что парламенту следует готовить законодательные изменения в закон о Бюро. "Именно этим должен заняться профильный комитет парламента вместо того, чтобы демагогически кричать на площади. Именно этим Егор Соболев должен бы заняться, если бы он хотел действительно бороться с коррупцией", - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины заявляет о разоблачении в частном доме «тайного офиса» Национального антикоррупционного бюро Украины, где незаконно хранилась документация с грифом «секретно».

Напомним, 30 ноября в НАБУ заявили, что накануне во время документирования «одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием».

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По информации НАБУ, чиновник миграционной службы неоднократно озвучивала требование о получении «поощрения» в сумме 30 тыс. долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины.

Также в бюро отметили, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности «организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ».

В НАБУ выразили убеждение, что «имеет место спланированная диверсия» против работников бюро и САП, реализованная «СБУ и санкционированная генеральным прокурором Украины».

В свою очередь, первый заместитель председателя ГМС Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ по предложению взятки. Она сообщила, что мужчина, назвавшийся представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и стал предлагать решить вопрос о содействии незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждает, что отказала мужчине, однако тот продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко заявил, что агенту НАБУ объявят о подозрении по ст. 370 (провокация взятки) и ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины. По его мнению, что работники НАБУ совершили провокацию против чиновника миграционной службы.