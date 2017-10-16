В НАБУ сообщили о задержании одного из инвесторов компании, связанной со схемой разворовывания госсредств Павловского
Следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.
Следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Об этом сообщили в пресс-службе компании, как пишет "Украинская правда".
В пресс-службе компании сообщили, что Трофименко доставили в НАБУ на улицу Сурикова.
Задержание Трофименко состоялось почти сразу после его совместной пресс-конференции с другим инвестором "Трейд Коммодити" Андреем Адамовским, которая состоялась в понедельник утром.
На пресс-конференции Адамовский и Трофименко в частности обвинили НАБУ в необоснованности уголовного дела против "Трейд Коммодити".
Как известно, на пресс-конференции 16 октября Андрей Адамовский заявил, что является инвестором "Трейд Коммодити" и отрицает связь с этой компанией депутата Александра Грановского.
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Адамовский является "многолетним бизнес-партнером и союзником" нардепа Александра Грановского, однако сам Грановский свою причастность к "Трейд Коммодити" также отрицает.
По мнению НАБУ и САП, "Трейд Коммодити" причастна к преступной схеме по закупке топлива: следователи подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гарькавого.
По данным СМИ, подозреваемые в причастности к хищению должностные лица ООО "Трейд Коммодити" (Каменское) бежали.
11 октября детективы НАБУ и САП задержали замминистра обороны ИгоряПавловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупках топлива для МОУ. Игорь Павловский арестован на 2 месяца.
12 октября НАБУ сообщило о подозрении еще 2 чиновникам Минобороны в растрате госсредств при закупке топлива.