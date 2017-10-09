Российские пропагандисты удалили ролик о "Путинбургере" в нью-йоркском ресторане (видео)

Агентство Ruptly (принадлежит пропагандистскому каналу Russia Today) удалило с YouTube ролик о "Путинбургере", который якобы подавали в день рождения российского президента в нью-йоркском ресторане. Видео, опубликованное накануне дня рождения, 6 октября, теперь недоступно, передает Медуза.

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Позже агентство Ruptly заявило, что сюжет "удален, поскольку при дальнейшем рассмотрении оказалось, что он не соответствует редакционным стандартам".

Как сообщал УНИАН, 8 октября стало известно, что руководство ресторана Lucyʼs Cantina Royale ничего не знает об акции в честь дня рождения Владимира Путина. Представитель заведения рассказал, что две сотрудницы, которые участвовали в подготовке ролика, отстранены от работы.