В Нью-Йорке разгорелся скандал из-за "пророссийского" бургера - в честь Путина (видео)
Сотрудница заведения в репортаже рассказывала о праздничном "пророссийском" бургере.
Ресторан в Нью-Йорке открещивается от бургера в честь Владимира Путина, о котором соврали российские СМИ.
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В день рождения президента России журналисты московского телеканала сообщили об огромном бургере, который сделали в США в честь Путина. Впрочем в ресторане заявили, что никогда не предлагали посетителям подобного блюда.
Девушка, которая появилась в репортаже и рассказывала о праздничном пророссийском бургере, солгала менеджерам заведения, что снимала видео для школьного проекта.
Как сообщал УНИАН, в Берлине в день рождения российского президента Владимира Путина появилось граффити с ним, позже на картинке написали "убийца" и "вор".