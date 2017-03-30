"Рассказывайте миру свои истории успеха": Кэмерон посоветовал Украине улучшать свой имидж

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что усталость от украинских проблем в Европе присутствует, однако, по его мнению, Украине следует самой формировать союзников и улучшать свой международный имидж.

Такое мнение экс-глава британского правительства высказал в интервью журналу «Новое время».

«Без сомнения, усталость от украинских проблем есть, но, например, в Европе очень сильную и принципиальную позицию занимает польский политик Дональд Туск, глава Европейского совета. Он понимает Украину и ее проблемы. Их понимает и осознает и Ангела Меркель, а ее влияние в ЕС очень сильно. Меркель вообще все считают адвокатом Восточной Европы. Так что я надеюсь, России не забудут того, что она сделала с Украиной», – отметил он.

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При этом он считает, что «Украина сама должна не молчать, формировать своих союзников и большую международную группу поддержки. Опять же, нельзя забывать того, что сделала Россия».

Также Кэмерон подчеркнул необходимость улучшения имиджа Украины в мире, указав на успехи нашей страны в некоторых областях. «Рассказывайте миру свои истории успеха. Огромные изменения на вашем энергетическом рынке заслуживают внимания. Вы не закупаете газ у России — даже ЕС не может позволить себе такой роскоши. Есть еще судебная реформа, а также результаты борьбы с коррупцией. Но что касается коррупции, то обманывать себя не стоит — необходимо сделать еще очень многое. Ваши госкомпании стали настоящим рассадником коррупционных схем. С этим нужно бороться», – отметил политик.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 марта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обсудили необходимость сохранения санкций против Российской Федерации.