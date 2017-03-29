Гройсман и Кэмерон обсудили практические вопросы противодействия агрессии РФ на Донбассе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обсудили необходимость сохранения санкций против Российской Федерации.

Как сообщает Правительственный портал, сегодня Гройсман провел встречу с Кэмероном, во время которой стороны обсудили ситуацию безопасности на Донбассе, реформы в Украине, а также целевые меры украинского правительства по привлечению иностранных инвестиций в экономику.

«Владимир Гройсман и Дэвид Кэмерон детально обсудили практические вопросы противодействия российской агрессии на Донбассе, в частности, необходимость сохранения санкционного режима ЕС в отношении Российской Федерации – как практически единственного эффективного механизма сдерживания агрессора. Дэвид Кэмерон заверил в решимости и впредь прилагать усилия для привлечения международной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.

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Комментируя приоритеты деятельности украинского правительства, Гройсман отметил: "Повестка дня наших реформ очень широка – это и экономика, и реформа управления, и развитие человеческого капитала, и утверждение верховенства права, и укрепление сектора безопасности и обороны".

Вместе с тем Кэмерон подчеркнул, что Украина достаточно успешно воплощает реформы, в первую очередь, в энергетической сфере и сфере безопасности. «Я и в дальнейшем буду делать все для того, чтобы помогать укреплять Украину", - заверил он.

Также стороны обсудили состояние подготовки и содержательное наполнение международной конференции высокого уровня, посвященной реформам в Украине, которая состоится в июле этого года в Лондоне.