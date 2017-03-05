Блокадчики начали останавливать в Конотопе следующие из РФ грузовые поезда, "Укрзализныця" подтверждает

Как сообщается на странице акции в Facebook, народные депутаты оказывают помощь «Штабу блокады торговли с оккупантами», останавливают грузовые поезда и осуществляют проверку документов непосредственно в кабине машиниста.

Отмечается, что «Штаб блокады торговли с оккупантами» требует от «Укрзализныци» предъявить документы на поезда с углем и другими товарами, которые были обнаружены в вагонах с маркировкой РЖД на территории товарной станции «Конотоп».

При этом в штабе указали, что работники «Укрзализныци» «незаконно блокируют предоставление документов народным депутатам Украины».

Руководство полиции Сумской области приняло заявление от депутатов о препятствовании им в выполнении их полномочий.

В свою очередь в пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что в блокировании движения поездов принимают участие два народных депутата и еще около 100 человек.

По данным пресс-службы, депутаты и посторонние лица блокируют движение грузовых поездов на перегоне Вировка-Конотоп. Первый поезд был заблокирован на 5 минут в 12.13, второй – в 14.18 на более чем час. «Указанный поезд на станции «Хутор Михайловский» прошел все необходимые процедуры пограничного и таможенного контроля и был допущен к дальнейшему курсированию», - добавили в «Укрзализныце».

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Как сообщал УНИАН, в конце января участники АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым уголь марки антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля.

Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения.

Вчера, 4 марта, в «Штабе блокады торговли с оккупантами» сообщили о начале блокирования товарной станции «Конотоп» в Сумской области с целью прекращения движения поездов из России

Также участники акции заявили, что планируют в течение месяца взять под эффективный украинский контроль» все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.

Сегодня полиция открыла уголовное производство по факту блокирования движения поездов в Конотопе.