Кабмин согласовывает список товаров для ввоза в ОРДЛО - советник министра

Об этом сообщил советник министра по делам оккупированных территорий и переселенцев Юрий Гримчак в интервью «Радио Свобода».

Гримчак заявил, что Украина много теряет в экономическом и политическом плане от запрета перевозки товаров через линию столкновения на Донбассе.

«Есть понимание того, что, например, продукты питания можно перевозить через линию разграничения, потому что мы частично теряем экономически и политически. Список согласовывается. Он будет обнародован. Можно будет частично снять какие-то вопросы относительно товаров, которые пересекают линию разграничения незаконно», – отметил Гримчак.

При этом он отметил, что товары, которые незаконно ввозят на подконтрольную сепаратистам территорию Донбасса, не является контрабандой.

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«Это называется незаконное перемещение товаров через линию разграничения. Когда я слышу «контрабанда», то это, во-первых, юридически неправильно, во-вторых, контрабанда существует через границы между странами, которые признаны. У нас нет там границ с какой-то другой страной. Там такая же Украина, только временно оккупированная территория», – подчеркнул советник министра.

Напомним, в конце 2014 года власти Украины ввели экономическую блокаду самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР". С того времени бесконечные автомобильные очереди выстраиваются возле военных пропускных пунктов в буферной зоне, где военные обыскивают автомобили и ищут запрещенные товары.