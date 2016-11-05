Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции из гранатометов и БМП – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении произошло 9 обстрелов. В Широкином и Талаковке противник вел огонь из вооружения БМП, а в районах Красногоровки, Павлополя и Новотроицкого – из гранатометов и стрелкового оружия. Также на этом участке активность проявили снайперы.

«На Донецком направлении оккупанты 11 раз нарушали «режим тишины». В сторону сил АТО в районе Зайцевого обстрелы продолжались с гранатометов и стрелкового оружия, в направлении Верхньоторецького - из минометов калибра 82мм, а в Луганском и Авдеевке оккупанты задействовали пулеметы, гранатометы, вооружение БМП, минометы обоих калибров», - говорится в сообщении.

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По данным штаба, на Луганском направлении зафиксировано три вооруженные провокации. Подразделения сил АТО вблизи Новоалександровки и на окраине Станицы Луганской боевики обстреляли из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, а в Троицком – одновременно из минометов 82 и 120 калибров.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 38 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.