Ситуация вокруг Наливайченко создана, чтобы оттянуть рассмотрение вопроса местных выборов - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Все, что в течение этой недели происходит вокруг СБУ и отношений СБУ с президентом, есть ничто иное как отвлечение внимания и ширма для того, чтобы сегодня, как в последний день, не проголосовать закон о выборах", - сказал Березюк и добавил, что все "заколдованы совершенно безосновательным и несуществующим конфликтом".

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Он подчеркнул, что если сегодня не будет принят закон о местных выборах, проект которого разработан группой народных депутатов, представителями гражданского общества и экспертами, то только "внеочередная сессия парламента может сделать так, что этот закон сможет заработать на выборах в октябре".

"Если этого не будет сделано, страна возвращается к старой системе. А это означает преступную мажоритарку, а это означает, что мы не развиваемся, и парламент не выполняет своей основополагающей законотворческой функции", - считает Березюк.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла постановление об увольнении Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ (Регистрационный №2110-А).

За это решение проголосовали 248 народных депутатов из 364 зарегистрированных в сессионном зале.

Вслед за Наливайченко ушел его советник Маркиян Лубкивский.