СНБО решил ускорить разработку и принятие закона о национальной полиции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины по итогам заседания СНБО 6 мая.

В частности, говорится, что во время заседания СНБО был заслушан доклад Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о состоянии расследования резонансных преступлений.

”По результатам рассмотрения вопроса «О мерах по усилению борьбы с преступностью» решено разработать и ускорить принятие соответствующего законодательного обеспечения, в частности, Закона «О Национальной полиции»”, - отмечается в сообщении.

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В этой связи сказано, что комплекс неотложных мер по борьбе с преступностью в первую очередь будет направлен на предупреждение и расследование особо тяжких преступлений с использованием огнестрельного оружия, таких как: умышленные убийства, бандитизм, незаконное лишение свободы, рейдерство.