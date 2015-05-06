СНБО готовит демонополизацию энергетических рынков и диверсификацию источников энергоносителей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины по итогам заседания СНБО 6 мая.

На заседании были рассмотрены вопросы обеспечения энергетической безопасности государства.

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”Предусмотрено принятие мер по демонополизации энергетических рынков, диверсификации источников поступления, развитию ядерной энергетики, использованию скрытых резервов топливно-энергетического комплекса, обеспечению энергетики углем всех необходимых марок, подготовки к отопительному сезону 2015-2016”, - сказано в сообщении.