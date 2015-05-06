В Украине хотят внедрить "народный контроль" за депутатами, министрами и прокурорами

Об этом сообщается на сайте парламента.

Авторами законопроекта являются 5 народных депутатов от "Блока Петра Порошенко", "Самопомочи", "Батькивщины" и Радикальной партии.

Определяется, что народный контроль в Украине – это контроль народа над деятельностью президента Украины, Верховной Рады, председателя ВР, Кабинета министров, народных депутатов Украины, премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, министров, генерального прокурора, его заместителей, прокуроров областей, городов Киева и Севастополя, районных, межрайонных, городских и других приравненных к ним прокуроров, их заместителей, органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений и организаций, их должностных и служебных лиц, независимо от формы собственности и подчинения, депутатов местных советов, исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных, районных в городах, областных советов, сельских, поселковых, городских голов, старост.

Народный контроль осуществляется комитетами народного контроля, которые являются независимыми, самоуправляющимися, неправительственными и неприбыльными организациями. В состав комитетов народного контроля на добровольных началах могут входить граждане, общественные объединения, другие юридические лица.

Комитеты народного контроля являются общественными организациями, зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством.

В законопроекте предусмотрено, что Комитет народного контроля наделен правом законодательной инициативы в Верховной Раде и является субъектом права на конституционное представление в Конституционный суд.

Законопроектом предусматриваются широкие права комитетов народного контроля и народных контролеров во время проведения проверок деятельности органов власти и их должностных лиц, по результатам которых, в случае наличия нарушений Конституции, конституционных прав и свобод граждан, законов Украины, должностные лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к ответственности.

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Комитеты народного контроля будут образовываться по административно-территориальному признаку согласно административно-территориальному устройству.

Член комитета народного контроля является народным контролером. Народный контролер имеет право на хранение, ношение, использование и применение огнестрельного (травматического) оружия и боеприпасов к нему.

Ни один орган государственной власти или местного самоуправления, их должностные или служебные лица не имеют права вмешиваться в законную деятельность комитетов народного контроля и народных контролеров.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет, в частности, на проведение в отношении народного контролера оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, которые могут проводиться исключительно с разрешения суда.

Определяется, что комитеты народного контроля проводят народные проверки в органах власти на предмет соблюдения требований Конституции, законодательства Украины, конституционных прав и свобод человека. Народные проверки будут проводиться по собственной инициативе комитета народного контроля или по заявлениям, жалобам граждан, лиц без гражданства, иностранцев относительно нарушения их конституционных прав и свобод. К проведению народных проверок могут привлекаться представители средств массовой информации, общественных объединений, граждане, эксперты, специалисты.

Материалы, которые имеют признаки уголовных правонарушений, комитет народного контроля направляет в органы прокуратуры.

Согласно законопроекту, комитеты народного контроля имеют право на финансовое обеспечение за счет средств государственного бюджета Украины, местных бюджетов.

В законопроекте также заложены нормы о том, что комитеты народного контроля, народные контролеры будут принимать обязательные к исполнению акты в форме народных запросов, народных требований, народных предписаний, которые могут быть обжалованы в судебном порядке лицами, которых касаются такие акты.