Порошенко возле памятника Шевченко в Париже встретился с представителями украинской диаспоры (фоторепортаж)

Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча состоялась возле памятника Тарасу Шевченко во французской столице.

Глава государства обратился к французским украинцам и поблагодарил их за единство и поддержку Украины. "Сегодня благодаря вам модно быть украинцем и немодно быть агрессором", - сказал Порошенко.

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Он отметил, что сейчас "наше общее дело - защитить не только Украину, но и защитить идеалы свободы, равенства и братства - ценности, на которых построена Французская Республика".

Президент тепло пообщался с представителями украинской диаспоры, многие из которых были в традиционных вышиванках с украинскими национальными флагами.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская диаспора призывает правительство Великобритании защитить Украину от РФ.