Украинская диаспора призывает правительство Великобритании защитить Украину от РФ

С таким призывом к правительству страны обратился Союз украинцев в Великобритании (СУБ), говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании. "Ситуация на Востоке Украины с каждым днем ухудшается. Она не изменится до тех пор, пока Запад не предпримет жестких мер для защиты Украины от российской агрессии", - говорится в письме руководства СУБа в адрес руководителя британского внешнеполитического ведомства Филиппа Хеммонда.

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В своем обращении, копия которого направлена главе британского правительства Дэвиду Кэмерону, генеральному секретарю ПАСЕ Турбъерну Ягланду и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, украинская диаспора призывает:

1. Признать на международном уровне так называемые "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.

2. Признать на международном уровне, что Украина находится в состоянии войны против террористов и предоставить Украине средства защиты для противодействия жестоким атакам на ее территориальную целостность.

3. Выдвинуть четкое требование вывода российских войск и вооружения с суверенной территории Украины.

4. Внедрять дальнейшие санкции против Российской Федерации, исключить ее из банковской системы SWIFT и приостановить выдачу туристических виз гражданам Российской Федерации в страны Запада.

5. Предпринять шаги по безотлагательному прекращению членства РФ в Совете Безопасности ООН за невыполнение обязанности по поддержанию международного мира и безопасности.

6. Инициировать введение миротворческих сил ООН в зону конфликта в Украине.

Руководство СУБа акцентирует, что невыполнение этих неотложных мер будет означать предательство европейских ценностей, которые отстаивали украинцы во время Революции Достоинства: "Украинцы отдали жизнь на Майдане за свое право избрать европейские ценности и европейское будущее. Невыполнение этих требований станет предательством не только Украины, но и предательством всех тех, кто хотел бы видеть Европу объединенной, демократической и мирной".

Копия письма, подписанная президентом СУБа Зенко Ластовецким и генеральным секретарем организации Федором Курлякой направлена также заместителю британского премьер-министра Нику Клегу, министру Форин Офиса по делам Европы Девиду Лидингтону, госсекретарю по вопросам обороны Майклу Фаллону, оппозиционному лидеру Эду Милибанду и представителю Великобритании при ООН Марку Лиал Гранту.

Союз украинцев в Великобритании - старейшая и самая многочисленная украинская общественная организация Великобритании, основанная в 1946 году. Организация имеет отделения в 28 городах страны и является членом Всемирного конгресса украинцев.