В НФ ожидают решения Конституционного Суда относительно роспуска Рады

Фракция "Народный фронт" обращается в Конституционный Суд вынести решение об ускорении рассмотрения вопроса о признании неконституционным указ Президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

Он напомнил, что 24 мая депутаты "Народного фронта" подали в Конституционный Суд Украины представление с подписью 62 лиц о признании неконституционным указ Президента о роспуске парламента, передает пресс-служба НФ.

"Мы считаем, что юридических оснований для роспуска парламента не существует. Конституционный Суд по представлению народных депутатов уже открыл производство относительно неконституционности роспуска Верховной Рады. Мы обращаемся к Конституционному Суду вынести решение об ускоренной процедуре рассмотрения этого вопроса. Должны получить законный вывод от КС до 21 июля", - сказал Максим Бурбак.

"Подчеркну, мы будем всеми правовыми способами доказывать, что роспуск парламента не имеет законных оснований. Что Президент начинает свою работу с нарушения Конституции. И это плохое начало для всех, для страны", - подчеркнул руководитель фракции.