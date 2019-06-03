В НФ ожидают решения Конституционного Суда относительно роспуска Рады
Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.
Он напомнил, что 24 мая депутаты "Народного фронта" подали в Конституционный Суд Украины представление с подписью 62 лиц о признании неконституционным указ Президента о роспуске парламента, передает пресс-служба НФ.
"Мы считаем, что юридических оснований для роспуска парламента не существует. Конституционный Суд по представлению народных депутатов уже открыл производство относительно неконституционности роспуска Верховной Рады. Мы обращаемся к Конституционному Суду вынести решение об ускоренной процедуре рассмотрения этого вопроса. Должны получить законный вывод от КС до 21 июля", - сказал Максим Бурбак.
"Подчеркну, мы будем всеми правовыми способами доказывать, что роспуск парламента не имеет законных оснований. Что Президент начинает свою работу с нарушения Конституции. И это плохое начало для всех, для страны", - подчеркнул руководитель фракции.