НАБУ начало расследование возможных злоупотреблений Яценюка и Петренко

Бюро открыло уголовное производство на основании решения Соломенского райсуда столицы от 17 октября 2018 года.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство относительно возможных злоупотреблений бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и министра юстиции Украины Павла Петренко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Мы можем сообщить, что на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказали в пресс-службе НАБУ.

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2018 года Соломенский райсуд столицы обязал детективов НАБУ открыть уголовное производство против Яценюка, Петренко и других должностных лиц Минюста.

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В решении отмечается, суд обязал НАБУ открыть производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ст. 366 (служебный подлог) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК Украины.

При этом в решении не была указана подробная информация о возможных злоупотреблениях.