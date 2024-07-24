"Дэдпул и Росомаха", "Болеро" и "Поселенцы": что нового в кинотеатрах

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок в кинотеатрах Украины на этой неделе.

Главной кинопремьерой этой недели не только в Украине, но и во всем мире станет супергеройский фильм "Дэдпул и Росомаха" по комиксам Marvel с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях.

Кроме того, в украинских кинотеатрах покажут французский музыкальный байопик "Болеро" и чилийский исторический вестерн "Поселенцы", который в 2024 году представлял страну на "Оскар".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Дэдпул и Росомаха

Deadpool & Wolverine (США, 2024, комедия/фантастика/экшн)

События фильма разворачиваются через несколько лет после "Дэдпула 2". Уэйд Уилсон (он же антигерой Дэдпул) живет счастливой жизнью со своей возлюбленной Ванессой. Вдруг его похищают члены "Управления временными изменениями" (с ним зрители познакомились в сериале "Локи") и привлекают к опасной миссии по спасению мультивселенной. Поскольку Дэдпул понимает, что самому ему не справиться, он решает позвать на помощь Росомаху из "Людей Икс".

Главные роли в фильме исполнили Райан Рейнольдс ("Персонаж", "Красное уведомление", "Телохранитель киллера") и Хью Джекман ("Престиж", "Отверженные", "Величайший шоумен").

Отметим, Рейнольдс уже играл Дэдпула в одноименных фильмах 2016 и 2018 годов, а также изображал другую версию Дэдпула в фильме "Люди Икс: Росомаха" (2009), приквеле трилогии "Люди Икс" от 20th Century Fox. Именно там он впервые встретился с Росомахой на экране, однако фактически ничего общего с новой версией Дэдпула тот персонаж не имел.

Джекман впервые примерил на себя роль Росомахи в фильме "Люди Икс" 2000 года. Всего, кроме нового фильма, он сыграл этого персонажа девять раз – во всех трех фильмах первой трилогии (2000, 2003, 2006), в трех фильмах новой трилогии (2011, 2014, 2016) и трех сольных фильмах (2009, 2013, 2017). В представленной в новом фильме классической версии Росомахи из комиксов он показался впервые.

Также в фильме "Дэдпул и Росомаха" сыграли Эмма Коррин (сериал "Корона"), которой досталась роль главного антагониста – телепатки Кассандры Нова, злой близняшки Чарльза Ксавье в параллельной вселенной, и Мэттью МакФейден ("Робин Гуд", "Мушкетеры") в роли агента "Управления временными изменениями" Парадокса.

Кроме того, к своим ролям из предыдущих частей "Дэдпула" вернулись Морена Баккарин (возлюбленная Уилсона Ванесса Карлайл), Лесли Уггамс (слепая соседка Дэдпула), Каран Сони (таксист Допиндер), Брианна Хильдебранд (член "Людей Икс" Сверхзвуковая Боеголовка), Шиори Кутсуна (член "Людей Икс" Юкио) и Стефан Капичич (член "Людей Икс" Колос).

Также в фильме появятся несколько персонажей из предыдущих фильмов 20th Century Fox по комиксам Marvel: Аарон Стэнфорд повторит роль Пиро (фильмы "Люди Икс 2" и "Люди Икс: Последняя битва" 2003 и 2006 годов), а Дженнифер Гарнер снова сыграет Электру Начос (фильмы "Сорвиголова" 2003 года и "Электра" 2005 года). Поговаривают, это не единственные звездные камео в фильме.

Режиссером выступил Шон Леви, который до этого снял фильмы "Персонаж", "Проект Адам", "Ночь в музее" и "Розовая пантера", а также работал над частью эпизодов сериала "Очень странные дела".

По слухам, фильм будет иметь одну сцену после титров.

По итогам допремьерных показов, на данный момент на Rotten Tomatoes новый "Дэдпул" имеет 80% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть", тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его лишь в 54 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Болеро

Bolero (Бельгия, Франция, 2024, драма/музыка/байопик)

В центре сюжета фильма – знаменитая французская хореограф украинско-еврейского происхождения Ида Рубинштейн, которая просит выдающегося французского композитора Мориса Равеля написать музыку для ее следующего балета. Она стремится к чему-то новому, чувственному. Но Равель не может найти себя. Ему предстоит снова окунуться в водоворот страсти, вдохнуть энергию пульсирующего Парижа, чтобы создать свое величайшее произведение – "Болеро".

Главные роли в фильме исполнили Рафаэль Персонас ("Принцесса де Монпансье", "Набережная Орсе"), Жанна Балибар ("Барбара", "Память"), Венсан Перес ("Королева Марго", "Ворон: Город ангелов") и другие.

Сняла фильм французский режиссер Анн Фонтен ("Девушка из Монако", "Невинные").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов.

Поселенцы

Los colonos / The Settlers (Аргентина, Чили, Дания, Франция, Германия, Швеция, Тайвань, Великобритания, 2023, драма/вестерн)

События фильма разворачиваются в Чили в начале 20 века. Богатый землевладелец отправляет трех всадников разметить границы его владений на Огненной Земле. Но совсем скоро экспедиция оборачивается кровавой бойней. Тогда юный стрелок Сегундо, который сопровождает британского солдата и американского наемника, понимает, что настоящая цель их путешествия гораздо более жестокая и страшная. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о геноциде индейского народа "она" (также известен как народ "селькнам"), существовавшего на крайнем юге современных Аргентины и Чили. Они были одним из последних коренных народов Южной Америки, которых достигла европейская цивилизация.

Главные роли в фильме исполнили Марк Стэнли ("Звездные войны: Пробуждение Силы", сериал "Игра престолов"), Сэм Спруэл ("Афера по-французски", "Белоснежка и охотник"), Альфредо Кастро ("Издалека", "Граф"), а также Камило Арансибия и Бенджамин Вестфолл.

Снял фильм чилийский режиссер Фелипе Гальвес, для которого это режиссерский дебют. До этого он прославился как монтажер.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2023 года, где он был представлен во второй по важности программе "Особый взгляд" и получил приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

Также лента была выбрала как претендент на премию "Оскар" в 2024 году в категории "Лучший международный фильм" от Чили.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 79% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 80 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,2 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Об этом и других неамериканских вестернах, переосмысливающих жанр, читайте в нашем отдельном материале.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июля 2024 года - на этой неделе на Apple TV+ стартует подростковый приключенческий фэнтези "Бандиты во времени", а Netflix выпустит комедийный сериал "Декамерон".

Марина Григоренко