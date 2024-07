Главные сериалы июля 2024 года: "Те, кто скоро умрет", "Бандиты во времени", "Леди в озере" и "Декамерон"

УНИАН подготовил подборку из семи самых интересных сериалов второго месяца лета 2024 года.

Среди главных премьер июля – сразу несколько сериалов с топ звездами Голливуда: пеплум "Те, кто скоро умрет" с Энтони Хопкинсом, фэнтези "Бандиты во времени" с Лизой Кудров и триллер "Леди в озере" с Натали Портман. Также среди новинок – комедии "Санни" и "Декамерон".

Кроме того, киноманы смогут посмотреть финальные сезона сериалов "Викинги: Вальхалла" и "Сквозь снег".

Обо всех семи самых интересных сериалах месяца читайте в обзоре УНИАН.

Санни

Sunny (США, AppleTV+, черная комедия/драма, 1 сезон, премьера – 10 июля)

В центре сюжета сериала, снятого по мотивам романа "Темное руководство" Колина О'Салливана – американка по имени Сьюзи, которая живет в Киото. После того, как ее муж и сын загадочным образом исчезли после авиакатастрофы, она получает домашнего робота по имени Санни от компании, в которой работал ее муж. Вместе они должны разузнать правду о том, что произошло с семьей Сьюзи.

Главные роли в фильме исполнили Рашида Джонс (сериалы "Офис", "Парки и зоны отдыха") и Хидетоси Нисидзима ("Сядь за руль моей машины").

Первый сезон будет насчитывать 10 эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю с финалом 4 сентября.

Викинги: Вальхалла

Vikings: Valhalla (Канада, Ирландия, США, Netflix, экшн/история/драма, 3 сезон, премьера – 11 июля)

Этот сериал является спин-оффом популярного шоу "Викинги", а его события происходят через 100 лет после оригинального сериала во времена упадка эпохи викингов. В центре сюжета – скандинавский мореплаватель и исследователь Лейф Эриксон, который считается первым европейцем, побывавшим в Северной Америке – аж за пятьсот лет до Христофора Колумба.

Главные роли в сериале достались австралийскому актеру Сэму Корлетту, известному по роли Калибана в "Леденящих душу приключениях Сабрины", шведской модели Фриди Густавссон и немецкой актрисе Лауре Берлин, которую украинский зритель мог видеть в трилогии "Таймлесс".

Третий сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно. Этот сезон будет для шоу финальным.

Те, кто скоро умрет

Those About to Die (США, Peacock, пеплум, 1 сезон, премьера –18 июля)

Действие сериала разворачивается в Древнем Риме II века в захватывающем, сложном и коррумпированном мире гладиаторских боев. В центре сюжета – персонажи из разных слоев римского общества, чьи пути пересекаются через спорт, политику и личные интересы.

Главные роли исполнили Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Дракула", "Хичкок", "Отец"), Иван Реон (сериалы "Отбросы", "Грешники", "Игра престолов"), Руперт Пенри-Джонс (сериалы "Жестокие тайны Лондона", "Призраки", "Штамм") и другие.

Снял это эпическое шоу культовый немецкий режиссер Роланд Эммерих ("Универсальный солдат", "День независимости", "Послезавтра", "Мидуэй").

Первый сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Леди в озере

Lady in the Lake (США, Apple TV+, драма/триллер, 1 сезон, премьера – 19 июля)

События этого сериала, основанного на одноименном романе Лоры Липпман, происходят в 1960-х годах в Балтиморе, а в центре сюжета – американская домохозяйка, которая устает быть просто женой и решает стать репортером-расследователем. Она бросает своего мужа и берется за расследование двух отдельных убийств – 11-летней еврейской девочки и темнокожей барменши. Однако в процессе она вступает в конфликт с влиятельной женщиной, продвигающей повестку дня черной общины города.

Главные роли в шоу исполнили Натали Портман ("Леон", "Звездные войны", "Черный лебедь", "Тор") и Мозес Инграм (сериалы "Ход королевы", "Оби-Ван Кеноби").

Первый сезон сериала будет насчитывать семь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю с финалом 23 августа.

Сквозь снег

Snowpiercer (США, AMC, дистопия/научная фантастика/триллер, 4 сезон, премьера – 21 июля)

После долгих поисков новой площадки для релиза, этот сериал, являющийся телеадаптацией одноименного фильма южнокорейского режиссера Пон Джун Жо и французского графического романа Le Transperceneige Жака Лоба, Бенджамина Легранда и Жан-Марка Рошетта, таки выходит на экраны.

События шоу происходят через несколько лет после неудачной попытки борьбы с глобальным потеплением, которая превратила мир в снежную пустошь. Остатки человечества живут в поезде с вечным двигателем, который без остановки кружит вокруг планеты. Поезд состоит из 1001 вагона, которые разделены по социальному статусу. В сериале поднимаются проблемы классовой борьбы, социальной несправедливости и принципов выживания.

Главные роли исполняют Дженнифер Коннелли ("Лабиринт", "Реквием по мечте", "Игры разума", "Топ Ган: Маверик") и Дэвид Диггз ("Душа", "Русалочка").

Четвертый сезон, который будет насчитывать десять эпизодов, станет для шоу последним.

Бандиты во времени

Time Bandits (США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Apple TV+, приключения/комедия/фэнтези, 1 сезон, премьера –​​​​​​​ 24 июля)

Сериал, основанный на одноименном фильме 1981 года британского режиссера-визионера Терри Гиллиама ("Монти Пайтон", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Имаджинариум доктора Парнаса", "Человек, который убил Дон Кихота"), рассказывает о мальчике, который находит в своей спальне портал для путешествий во времени.

Главную роль в шоу исполнила звезда сериала "Друзья" Лиза Кудров.

Над сериалом работали новозеландские кинематографисты Тайка Вайтити и Джемейн Клемент, которые прославились благодаря фильму "Что мы делаем в тени" 2014 года. Позже Вайтити снял два последних фильма франшизы "Тор", сатирическую комедийную драму "Кролик Джоджо" и сериал "Наш флаг означает смерть".

Первый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Декамерон

The Decameron (США, Netflix, комедия/история/драма, 1 сезон, премьера – 25 июля)

Сериал, основанный на одноименном сборнике новелл итальянского писателя Джованни Боккаччо, рассказывает о группе благородных юношей и девиц, которые во время эпидемии бубонной чумы 1348 года уезжают из Флоренции на загородную виллу. Надеясь там переждать вспышку болезни, они проводят свое время, рассказывая друг другу интересные истории.

Главные роли в шоу исполнили Зоша Мимит (сериалы "Девчата", "Бортпроводница"), Таня Рейнольдс (сериал "Сексуальное образование"), Джессика Пламмер (сериал "Жители Ист-Энда") и другие.

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

***

Кроме того, рекомендуем вам ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов июня 2024 года и последними новинками кинопроката.

Марина Григоренко