"Боб Марли: One Love", "Мадам Паутина" и "Уроки толерантности": что посмотреть на выходных

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок на этой неделе – как в кинотеатрах, так и онлайн.

После традиционного январского затишья, в украинские кинотеатры начали снова попадать громкие киноновинки. В частности, на этой неделе в прокат выходят музыкальный байопик "Боб Марли: One Love" о легенде регги и супергеройский фильм "Мадам паутина" с Дакотой Джонсон, являющийся частью "Вселенной Человека-паука от Sony".

Также на больших экранах можно будет посмотреть смелую украинскую комедию "Уроки толерантности", мелодраму "Вкус страсти" с Жюльет Бинош, которую в этом году Франция выдвигала на "Оскар", французскую комедию "Лучший нянь" и ретроспективные показы квир-драмы "Кэрол" с Кейт Бланшетт и Руни Марой.

Тем временем, онлайн выйдут дерзкая романтическая комедия "Игроки" со звездой "Люцифера" Томом Эллисом и музыкальный фильм "Это я... сейчас: История любви" Дженнифер Лопес, посвященный выпуску ее одноименного альбома и вдохновленный ее отношениями с Беном Аффлеком.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Боб Марли: One Love

Bob Marley: One Love (США, 2024, драма/музыка/байопик)

Лента расскажет яркую историю, прославляющую жизнь и музыку иконы, которая вдохновляла целые поколения своими посланиями любви и единства. Впервые на большом экране зрители увидят увлекательную историю Боба Марли о взлетах и падениях, связанных с его революционной музыкой.

Главную роль в фильме исполнил британский актер Кингсли Бен-Адир ("Барби", сериал "Тайное вторжение"). Также в ленте задействованы Лашана Линч ("Капитан Марвел", "007: Не время умирать") и Джеймс Нортон ("Цена правды", "Коматозники").

Режиссером фильма выступил Рейнальдо Маркус Грин, который до этого снял фильм "Король Ричард" с Уиллом Смитом.

Премьера фильма состоялась в конце января 2024 года на родине Боба Марли – Ямайке. На данный момент лента имеет смешанные отзывы. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 39% одобрения от критиков. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 43 балла из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Мадам Паутина

Madame Web (США, 2024, фантастика/экшн)

Фильм познакомит зрителей с новой супергероиней – ясновидящей и парамедиком из Манхэттена Кассандрой Уэбб, чьи экстрасенсорные способности позволяют ей видеть "паучий мир". По сюжету фильма, героине придется спасать от загадочного убийцы трех девушек, которым суждено большое будущее.

Главную роль в фильме исполнила Дакота Джонсон (франшиза "50 оттенков серого"). Также в ленте задействованы Сидни Суини (сериалы "Эйфория", "Белый лотос"), Изабела Монер ("Трансформеры: Последний рыцарь", сериал "100 шагов: Успеть в старшие классы"), Тахар Рахим ("Мавританец", "Наполеон"), Эмма Робертс (сериалы "Американская история ужасов", "Королевы крика"), Адам Скотт (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Разрыв", "Большая маленькая ложь") и другие.

Режиссером фильма выступила С. Дж. Кларксон, наиболее известная работой над отдельными эпизодами сериалов "Герои", "Декстер", "Доктор Хаус", "Оранжевый – хит сезона", "Джессика Джонс", "Наследие" и многими другими.

Лента является частью "Вселенной Человека-паука от Sony", в рамках которой ранее вышли фильмы "Веном", "Веном 2: Карнаж" и "Морбиус". Летом в рамках серии должен выйти фильм "Крейвен-охотник". Также уже известно о начале съемок "Венома 3".

Премьера фильма состоялась 12 февраля 2024 года, и, к сожалению, судя по первым реакциям – лучшим там были платья Дакоты Джонсон и Сидни Суини на красной дорожке. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 3,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 17% одобрения от критиков. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 29 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом отрицательные отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Уроки толерантности

Уроки толерантності(Украина, 2024, комедия)

В центре сюжета фильма, снятого по мотивам пьесы Игоря Билица "Гей-парад" – провинциальная школьная учительница, которая, желая спасти свою семью от распада и кредитов, уговаривает мужа и детей подписаться на государственную программу по евроинтеграции "Уроки толерантности". По ее условиям, они должны на время поселить у себя дома ЛГБТ-представителя и активиста. Теперь семья вынуждена бороться с собственной гомофобией и неприятием инаковости.

Главные роли в фильме исполнили Елена Узлюк, Александр Ярема ("Памфир", "Оставайся онлайн"), Акмаль Гурезов, Александр Пискунов, Каролина Мруга, Борис Георгиевский, Нина Набока и другие.

Режиссером фильма выступил Аркадий Непиталюк, который до этого снял комедию "11 детей из Моршина" (2018), а также работал на телевидении.

Отметим, что лента наделала шума еще до официального выхода в прокат. К сожалению, часть украинского общества до сих пор болезненно воспринимает фильмы на ЛГБТ-тематику (и этим ничем не отличается от дикарей-россиян), поэтому накануне специального показа фильма 10 февраля в Киеве неизвестный вандал разрисовал оскорбительными надписями столичный кинотеатр "Жовтень", где должно было проходить мероприятие. Да, "Уроков толерантности" некоторым украинцам действительно не хватает.

Вкус страсти

La passion de Dodin Bouffant (Франция, 2023, драма/романтика)

События фильма происходят в 1885 году. Бесподобная кухарка Евгения последние 20 лет работала на известного гурмана Додина. Со временем гастрономическая практика и взаимное восхищение превратились в романтические отношения. Особая связь шеф-повара и гурмана порождает изысканные блюда, которые впечатляют даже самых известных шеф-поваров мира. Впрочем, несмотря на свою любовь, Евгения любит свободу и не планирует выходить замуж за Додина. Чтобы изменить ее мнение, он решает сделать то, чего никогда раньше не делал – готовить для нее.

Главные роли в фильме исполнили Жульет Бинош ("Шоколад", "Английский пациент", "Три цвета: Синий") и Бенуа Мажимель ("Пианистка", "Багровые реки 2", "Рыцари неба").

Режиссером фильма выступил французский режиссер вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг, чей дебютный фильм "Запах зеленой папайи" в 1994 году был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". Фильм "Вкус страсти" также претендовал на эту номинацию в 2024 году от Франции, однако он не попал в финальную пятерку номинантов.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2023 года, где он получил положительные отзывы и награду для Чана Ань Хуна как лучшего режиссера. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 99% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть", но только 44% от зрителей. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 86 баллов из 100 с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а от широкой аудитории – 6,3 баллов из 10 ("в целом положительные отзывы").

Лучший нянь

Comme par magie (Франция, 2023, комедия/драма)

Главный герой фильма Виктор – успешный фокусник. Сейчас его карьера на подъеме, он собирает полные залы и наконец ему предложили мировое турне. Но есть одна мелочь – маленький ребенок, за которым надо ухаживать, потому что он дома и за маму, и за папу. Поиски няни провалились, и единственный вариант – звать дедушку.

Главную роль в фильме исполнил Кев Адамс ("Шпион, который меня бросил", "Новые приключения Аладдина", "Вечно молодой").

Снял фильм Кристоф Барратье, чья музыкальная драма "Хористы" была номинирована на "Оскар" в 2004 году в категории "Лучший международный фильм".

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 5,8 из 10 баллов.

Кэрол

Carol (США, Великобритания, 2015, мелодрама/ЛГБТ)

События разворачиваются в Нью-Йорке в 1950-х. Молодая девушка Тереза стремится построить карьеру, в то время как домохозяйка Кэрол томится в семейной рутине. Их встреча изменит жизнь обоих и принесет неожиданные чувства и сложный жизненный выбор.

Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт (трилогия "Властелин колец", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Тор: Рагнарок") и Руни Мара ("Девушка с татуировкой дракона", "Она", "Аллея кошмаров").

Режиссером фильма выступил Тодд Хейнс, который также снял фильмы "Бархатная золотая жила", "Меня там нет" и "Май, декабрь".

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, в то время как на Rotten Tomatoes у него 94% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 75% от зрителей. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 94 балла из 100 с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а от широкой аудитории – 7,9 баллов из 10 ("в целом положительные отзывы").

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Игроки

Players (США, 2024, романтика/комедия)

В центре сюжета фильма – спортивная журналистка из Нью-Йорка по имени Мак, которая знает множество способов начать интрижку, в чем ей всегда помогает ее лучший друг Адам. Однако неожиданно девушка влюбляется в одну из своих целей – корреспондента Ника. Теперь она должна решить – продолжить ли и дальше жить так, как она привыкла, или все же попытаться построить настоящие отношения.

Главные роли в фильме исполнили Джина Родригес (сериал "Девственница Джейн"), Дэймон Веянс-младший (сериал "Новенькая") и Том Эллис (сериал "Люцифер").

Сняла фильм Триш Си, на счету которой также музыкальная комедия "Идеальный голос 3" и мюзикл "Шаг вперед 5: Все или ничего".

Фильм стал доступен на Netflix с 14 февраля 2024 года.

Это я... сейчас: История любви

This Is Me... Now: A Love Story (США, 2024, музыка)

Фильм представляет собой частные размышления и переосмысление пути Дженнифер Лопес к самоисцелению и вечной вере в сказочный конец собственными глазами известной певицы и актрисы.

Релиз фильма совпадает с выходом одноименного альбома певицы – девятого по счету в ее карьере, являющегося сиквелом ее третьего альбома This Is Me... Then, выпущенного в 2002 году. Вдохновением для обоих альбомов послужили отношения Дженнифер с актером и режиссером Беном Аффлеком. У пары был бурный роман с 2002 по 2003 год, и они даже были помолвлены, однако эти отношения не выдержали испытания безумной славой обоих. В 2021 году Лопес и Аффлек возобновили отношения, а уже в 2022 году они наконец поженились.

Помимо самих Лопес и Аффлека в фильме появятся многие другие знаменитости, среди которых – София Вергара, Джейн Фонда, Кеке Палмер, Post Malone и многие другие. При этом все они будут изображать альтернативные версии себя, вдохновленные реальной жизнью.

Кстати, клип на одну из песен из нового альбома Дженнифер Лопес сняла украинка Таня Муиньо. Кроме того, в клипе звезда появилась в платье от украинского дизайнера. Вероятно, его также можно будет увидеть и в фильме.

Фильм станет доступен на Prime Video с 16 февраля 2024 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы февраля 2024 года – на этой неделе на Apple TV+ стартует биографическая драма "Новый взгляд" о знаменитом французском модельере Кристиане Диоре.

Марина Григоренко