В свое время лента была номинирована на шесть наград "Оскар".

15 февраля 2024 года в украинский прокат возвращается фильм Тодда Хейнса 2015 года "Кэрол" (Carol) из Кейт Бланшетт и Руни Марой в главных ролях.

События разворачиваются в Нью-Йорке в 1950-х. Молодая девушка Тереза стремится построить карьеру, в то время как домохозяйка Кэрол томится в семейной рутине. Их встреча изменит жизнь обоих и принесет неожиданные чувства и сложный жизненный выбор.

Лента уже девять лет держит высокие оценки: 7,2 балла из 10 на IMDb, 4,5 из 5 на Letterboxd, 94% одобрения выд критиков на Rotten Tomatoes с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 94 балла из 100 на Metacritic с пометкой Must See, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

А еще после мировой премьеры в Каннах критики отметили "великолепную Кейт Бланшетт в пятизвездочной истории о запретной любви".

Накануне проката УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрал несколько интересных фактов о ленте, о которых вы могли не слышать.

Факт 1

Фильм "Кэрол" разрабатывался командой продюсеров более 11 лет. Такая долгая и кропотливая работа дала свои плоды – фильм получил 6 номинаций на премию "Оскар": за лучшие главную женскую роль, женскую роль второго плана, адаптированный сценарий, операторскую работу, дизайн костюмов и оригинальную музыку.

Факт 2

Сценарий к ленте разрабатывался еще дольше – около 12 лет. Над ним работала американская драматург и режиссер Филлис Надж. Сценарий написан на основе романа Патриции Гайсмит "Цена соли". Это не первая книга писательницы, которую экранизируют – ее роман "Незнакомцы в поезде" воплотил на экране Альфред Хичкок.

Факт 3

В марте 2016 года "Кэрол" возглавила список 30 величайших ЛГБТ-фильмов всех времен, составленный британским киноинститутом (BFI) по результатам опроса более 100 киноэкспертов. Сам режиссер Тодд Хейнс, также известный по лентам "Бархатная золотая жила", "Меня здесь нет" и "Май, декабрь", заявил, что невероятно горд оказалась в одной компании с "Горбатой горой" Энга Ли, "Счастливыми вместе" Вонга Карвая и "Моим личным штатом Айдахо" Гаса Ван Сента.

Факт 4

На роль Терезы была утверждена Миа Васиковская ("Алиса в Стране Чудес"). Но затем ее заменили на Руни Мару ("Девушка с татуировкой дракона"), которая стала лучшей актрисой Каннского кинофестиваля, впервые в истории фестиваля разделив ее с другой актрисой (Эммануэль Берко за фильм "Мой король"). Вместе с Кейт Бланшетт актриса была номинирована на "Оскар" за этот фильм.

Факт 5

Художественный департамент сложился из настоящих профессионалов. Оператор – Эдвард Лахман. В его фильмографию вошли фильмы "Девственницы-самоубийцы", "Эрин Брокович", "Граф". Художница постановщица – номинантка на премию "Оскар" Джуди Бекер ("Горбатая гора"). Костюмы в фильме разработала трехкратная лауреатка премии "Оскар" Сэнди Пауэлл, также известная по работе в фильмах "Фаворитка", "Ирландец" и "Волк с Уолл-стрит".

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