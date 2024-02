"Другой Франко", "Учительская" и "Фаворитка Миллера": что нового в кинотеатрах и онлайн

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок на этой неделе.

На этой неделе в прокат выходят украинская биографическая драма "Другой Франко", фильм-номинант на "Оскар-2024" от Германии "Учительская", смелая комедийная драма "Фаворитка Миллера" с Дженной Ортегой и еще несколько новинок.

Для тех, кто хочет немножко освежить память перед премьерой "Дюны 2", стартуют ретроспективные показы первой части франшизы.

Тем временем, онлайн выйдут драма "Солнечный берег" с Вуди Харрельсоном и романтическая комедия "Повышение" со звездой "Ривердейла" Камилой Мендес.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Другой Франко

Інший Франко (Украина, 2021, драма)

Фильм рассказывает о биографии сына великого украинского писателя Ивана Франко – Петра. Он был одним из основателей организации "Пласт", летчиком и основателем авиации в Галицкой армии, ученым, имевшим 36 научных патентов на изобретения, а еще депутатом Верховного Совета УССР. Младший Франко был репрессирован советскими властями и вывезен в Сибирь, но по дороге он погиб при загадочных обстоятельствах.

Роль Петра Франко сыграл Вячеслав Довженко, известный прежде всего благодаря роли Серпня в фильме Ахтема Сеитаблаева "Киборги". Сам Сеитаблаев ("Хайтарма", "Киборги", "Домой", "Захар Беркут") сыграл бывшего друга Петра, избравшего другой политический путь в начале советской оккупации Украины.

Режиссером байопика выступил Игорь Вишневский, для которого эта лента стала полнометражным дебютом. Больше о съемках можно узнать по ссылке.

Премьера фильма состоялась еще в 2021 году, однако в украинские кинотеатры он попал только сейчас.

Учительская

Das Lehrerzimmer (Германия, 2023, драма)

Главная героиня фильма – молодая учительница-идеалистка Карла Новак. Когда одного из учеников школы подозревают в краже, она решает докопаться до сути дела. Однако ее, на первый взгляд, невинные действия впоследствии приводят к непредсказуемым последствиям. События разворачиваются в сторону наихудших сценариев, разоблачая все негативные черты системы образования, влияния учителей, родителей и учеников друг на друга. Одно драматическое событие превращается в психологическую войну, и сама Карла оказывается между своими идеалами и школьной системой, где последствия ее действий угрожают сломать ее саму.

Режиссер и соавтор сценария – обладатель студенческого "Оскара" 2015 года за короткий метр "Садакат" Илькер Чатак, а главную роль исполнила Леони Бенеш, известная по своим работам в сериалах "Корона" и "Вавилон-Берлин".

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале 2023 года в секции "Панорама", где он был удостоен двух наград. Также лента была номинирована на премию Европейской киноакадемии 2023 года в двух номинациях – за лучшие женскую роль и сценарий. Кроме того, картина получила сразу пять наград от немецкой кинопремии: за лучшие фильм, режиссерскую работу, женскую роль, сценарий и монтаж. В январе 2024 года стало известно, что "Учительская" была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм" как фильм-представитель Германии.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 98% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть", но лишь 45% от зрителей. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 84 балла из 100, а от широкой аудитории – 8,7 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Фаворитка Миллера

Miller's Girl (США, 2024, комедия / драма)

В центре сюжета фильма – сложная связь между преподавателем Джонатаном Миллером и его талантливой студенткой Каирой Свит. Когда письменное задание приводит к неудобной реальности, персонажи понимают, что они перешли границы академического взаимодействия, поставив под угрозу карьеру и семейную жизнь Миллера. Фильм рассказывает о неумолимом притяжении между зрелым мужчиной и юной девушкой, становящимися одновременно героями и преступниками собственных историй, и о болезненном взрослении из-за откровенности и уязвимости.

Главные роли в фильме исполнили звезда сериала "Уэнздей" и франшизы "Крик" Дженна Ортега и Мартин Фриман (трилогия "Хоббит", сериал "Шерлок", фильмы "Первый мститель: Противостояние", "Черная пантера").

Сняла фильм Джейд Хэлли Бартлетт, для которой он стал полнометражным режиссерским дебютом.

Премьера фильма состоялась 11 января во время Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс, где он получил смешанные отзывы.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 5,5 из 10 баллов, в то время как на Rotten Tomatoes у него 33% одобрения критиков и 45% зрителей. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 41 балл из 100 (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а от широкой аудитории – 6,2 балла из 10 ("в целом положительные отзывы").

Элла и черный ягуар

Le dernier jaguar (Канада, Франция, 2024, приключения/семейный)

В центре сюжета фильма – девочка Элла, выросшая в тропических лесах Амазонки. Она живет с Гоуп, милым детенышем ягуара, которого когда-то приютила. Обстоятельства вынуждают девочку переехать в Нью-Йорк. Однако, узнав, что Хоуп находится в смертельной опасности, Элла снова возвращается в джунгли, чтобы спасти ягуара.

Главные роли в фильме исполнили Эмили Бетт Рикардс (сериалы "Зеленая Стрела", "Флэш"), а также Луми Поллак, Пол Грин, Уэйн Бейкер, Келли Гоуп Тейлор, Лукреция Пенни и другие.

Снял фильм Жиль де Мэтр ("Волк и лев", "Приключения Мии и белого льва").

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов.

Любовь по вызову

Good Luck to You, Leo Grande (Великобритания, 2022, комедия, драма)

Когда-то главная героиня фильма Нэнси была образцовой женой, но жизнь кардинально изменилась после того, как ее муж ушел. Теперь она стремится наверстать недостаток приключений, активно исследуя границы того, на что способна пойти. Нэнси встречает парня, намного моложе ее. Он красив, привлекателен и готов на любые эксперименты. Главной героине лишь нужно вовремя оплачивать его услуги. Нэнси готова на любые расходы, лишь бы удовлетворить свое влечение к новым ощущениям. В конце концов, она решает не отказывать себе ни в чем.

Главные роли в фильме исполнили оскароносная Эмма Томпсон ("Поместье Говардс Энд", "Разум и чувства", "Реальная любовь", франшиза "Гарри Поттер") и Дэрил МакКормак (сериалы "Острые козырьки", "Колесо времени").

Режиссером фильма выступила Софи Хайд ("52 вторника", "Животные").

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс" еще в январе 2022 года. Фильм получил положительные отзывы критиков, а также номинации на премию BAFTA и "Золотой глобус" для Эммы Томпсон.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, в то время как на Rotten Tomatoes у него 93% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 84% от зрителей. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 78 баллов из 100, а от широкой аудитории – 7 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Если бы ты был последним

If You Were The Last (США, 2023, мелодрама/фантастика)

Дрейфуя в своем сломанном космическом шаттле с небольшой надеждой на спасение, два астронавта спорят – как им лучше провести остаток своих дней, как друзья или что-то большее.

Главные роли в фильме исполнили Энтони Маки ("Первый мститель", "Мстители", "Черное зеркало", "Видоизмененный углерод") и Зои Чао ("Выпускной год", сериал "Вечеринка").

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 86% одобрения критиков и 81% зрителей. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 70 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Хищная ночь

Sunrise (США, Великобритания, 2024, триллер/ужасы)

Когда бывший полицейский Фэллон возвращается на место ужасного преступления, жители сельского городка вскоре узнают, что этот мрачный гость на самом деле вампир, питающийся кровью и страхом. После того, как с ним подружилась хорошая семья иммигрантов, инстинктивный убийца оказывается перед выбором между местью и искуплением.

Главные роли в фильме исполнили Алекс Петтифер ("Супер Майк", "Страшнот красивый") и Гай Пирс ("Помни", "Король говорит").

Снял фильм ирландский режиссер Эндрю Бэрд, также известный по научно-фантастическому триллеру "Зона 414".

Премьера фильма состоялась в январе 2024 года и он получил весьма посредственные отзывы. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 3,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него всего лишь 29% одобрения от критиков и 14% от зрителей.

Монахини на драйве!

Juste ciel! (Франция, 2022, комедия)

В центре сюжета фильма – пять монахинь, которые решают принять участие в большой велогонке, чтобы выиграть денежный приз, который они планируют потратить на ремонт дома престарелых. Но есть одна проблема – никто из них не умеет ездить на велосипеде.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 4,8 из 10 баллов.

Супер Крылья

Super Wings The Movie: Maximum (Южная Корея, Китай, 2023, приключения/анимация)

В центре сюжета – самолет-трансформер Джетт, который вместе с друзьями помогает всем, кому нужно попасть в разные уголки мира. Но на Земле появился коварный злодей, который собирается устроить на планете хаос. Чтобы достичь своей коварной цели, противник отправляет в города своих современных роботов. Остановить машины способны только главный персонаж и его друзья, главным оружием которых является суперскорость, суперсмелость и супердружба.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет аж 8,8 из 10 баллов, однако на основе лишь 20 отзывов.

Дюна

Dune: Part One (США, 2021, приключения/фантастика/драма)

Уже 29 февраля 2024 года в украинский прокат выйдет фильм "Дюна 2". По этому случаю для тех, кто хочет освежить в памяти события первой части, решили устроить ее ретроспективные показы.

События первого фильма разворачиваются на пустынной планете Аракис, которая является единственным во Вселенной источником меланжа или "пряности" – бесценного вещества, которое продлевает человеческую жизнь и обеспечивает межзвездные путешествия. Новыми правителями планеты назначают влиятельный род – дом Атридов, однако бывшие ее хозяева – дом Харконненов не намерены так просто сдаваться. В результате заговора они убивают главу дома Атридов герцога Лето I, а его наследник Пол решает присоединиться к фременам – коренному народу Аракиса, чтобы выполнить цель своего отца – принести мир на планету.

Главные роли в первой части исполнили Тимоти Шаламе ("Король", "Маленькие женщины", "Вонка"), Оскар Айзек ("Из машины", "Звездные войны", "Сцены супружеской жизни"), Ребека Фергюсон ("Миссия невыполнима", "Доктор Сон"), Зендея ("Человек-паук", "Эйфория"), Джош Бролин ("Старикам здесь не место", "Мстители"), Стеллан Скарсгард ("Нимфоманка", "Тор"), Дэйв Батиста ("Стражи Галактики", "Армия мертвецов"), Хавьер Бардем ("Старикам здесь не место", "Вики Кристина Барселона"), Джейсон Момоа ("Игра престолов", "Аквамен"), Шарлотта Рэмплинг ("Ночной портье", "Меланхолия"), Дэвид Дастмалчян ("Человек-Муравей", "Отряд самоубийц: Миссия навылет") и другие.

Снял обе части "Дюны" франко-канадский режиссер Дени Вильнев, который до этого поставил такие научно-фантастические блокбастеры, как "Бегущий по лезвию 2049" и "Прибытие", а также детективный триллер "Пленницы".

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 8 баллов из 10, в то время как на Rotten Tomatoes у него 83% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 90% от зрителей. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 74 балла из 100, а от широкой аудитории – 7,9 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш обзор фильма читайте в отдельной рецензии.

Солнечный берег

Suncoast (США, 2024, драма)

В центре сюжета – девушка-подросток, которая помогает своему брату справиться с тяжелой болезнью, параллельно заводя неожиданную дружбу с эксцентричным активистом.

Главные роли в фильме исполнили Нико Паркер (сериал "Последние из нас", фильм "Дамбо"), Вуди Харрельсон (сериал "Настоящий детектив", фильмы "Прирожденные убийцы", "Добро пожаловать в Зомбиленд") и Лора Линни ("Шоу Трумэна", "Таинственная река").

Фильм является режиссерским дебютом актрисы и сценаристки Лауры Чинн (ситком "Девушки из Флориды"), он частично основан на ее собственной истории.

Премьера фильма состоялась в январе 2024 года на фестивале "Сандэнс". В настоящее время оценка фильма га IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 65% одобрения критиков и аж 100% от зрителей. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 59 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

"Солнечный берег" станет доступен на Hulu с 9 февраля 2024 года.

Повышение

Upgraded (США, 2024, романтика/комедия)

Когда Ану переводят в первый класс самолета во время рабочей поездки, она встречает красивого Уилла, который принимает девушку за ее босса. Эта ложь запускает гламурную цепь событий, полную романтики и возможностей, пока правда не угрожает всплыть на поверхность.

Главные роли в фильме исполнили звезда сериала "Ривердейл" Камила Мендес и Арчи Рено, наиболее известный по сериалу "Тень и кость". Также в ленте задействованы Мариса Томэй (тетя Мэй во франшизе "Человек-паук"), Лена Олин ("Девятые ворота", сериал "Шпионка") и Энтони Хед (сериал "Баффи – победительница вампиров").

Сняла фильм актриса и режиссер Карлсон Янг (сериалы "Крик", "Эмили в Париже").

В настоящее время оценка "Повышения" на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.

Фильм станет доступен на Prime Video с 9 февраля 2024 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы февраля 2024 года – на этой неделе на ABC стартует третий сезон хитового ситкома "Начальная школа Эбботт", а на Paramount+ состоится премьера второго сезона научно-фантастического экшна Halo. Между тем, на Netflix выйдет 1 сезон романтической комедии "Один день".

Марина Григоренко