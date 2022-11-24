Дежурные отделения банков обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества.

Национальный банк вместе с банками внедряют план мероприятий для обеспечения непрерывности работы банковской системы в условиях длительного отсутствия электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора, отметив при этом, что "банковская система, несмотря на войну, работает в непрерывном режиме, обеспечивает платежи и расчеты, предоставляет финансовые услуги бизнесу и гражданам".

В НБУ отметили, что из-за разрушения энергетической инфраструктуры страны в результате ракетных ударов врага значительно увеличились как риски временных перебоев в обслуживании клиентов в банковских отделениях из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии, так и угроза полной невозможности банков работать в результате блэкаута.

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Для минимизации этих рисков Нацбанк вместе с системно важными банками внедряют план мероприятий для обеспечения непрерывности работы банковской системы на случай длительного отсутствия электроснабжения.

"Системно важными банками определен перечень 760 дежурных отделений, расположенных в Киеве и в 275 населенных пунктах 22 областей, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения. Дежурные отделения уже обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества", - сообщили в пресс-службе.

Также реализуются планы логистического обеспечения таких отделений дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными. Организована бесперебойная работа контактных центров Нацбанка и системно важных банков для информирования клиентов о наличии, местоположении и графике работы критически важных отделений банков в городах.

С целью снижения нагрузок на отделение банкам рекомендовано автоматически продлить срок действия платежных карт и отсрочить повторную идентификацию клиентов.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Минэнергетики Украины заявило о том, что в энергосистеме произошел блэкаут.

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