Мужчину хотели мобилизовать, несмотря на больной позвоночник: суд встал на сторону ТЦК

Мужчина в письменной форме отказался от мобилизации, сославшись на поставленный диагноз.

Ковпаковский районный суд города Сумы приговорил младшего лейтенанта запаса к четырем годам лишения свободы. Его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчина объяснял отказ от службы заболеванием позвоночника, однако суд не счел эти аргументы основанием для оправдания. Об этом пишет издание sud.ua.

Как говорится в материалах дела, 8 июля 2022 года мужчина прошел военно-медицинскую комиссию, которая диагностировала у него распространенный остеохондроз позвоночника с поражением грудного и поясничного отделов. Несмотря на заболевание, ВЛК признала его годным к военной службе. В тот же день военнообязанный получил повестку о призыве, но не явился в территориальный центр комплектования в назначенное время.

1 августа мужчине вручили повторную повестку. 4 августа он явился в ТЦК, однако собственноручно написал заявление об отказе от отправки в воинскую часть из-за проблем со спиной.

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В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что продолжал лечение, предоставлял медикам документы о состоянии здоровья и не имел намерения уклоняться от мобилизации. В то же время мужчина подтвердил, что не обжаловал заключение ВЛК в установленном законом порядке.

Суд изучил медицинские документы, показания сотрудников ТЦК и врачей и пришел к выводу, что заболевание не опровергает действующее решение комиссии о годности к службе. В приговоре указано: "Суд отклонил доводы обвиняемого о том, что из-за заболевания у него не было умысла уклоняться от мобилизации".

Оценивая обстоятельства дела, суд учел неявку по первой повестке, письменный отказ от отправки в воинскую часть и осведомленность мужчины о возможной уголовной ответственности. Эти обстоятельства, по мнению суда, подтвердили умышленный характер его действий.

В результате младшего лейтенанта запаса признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорили его к четырём годам лишения свободы. Срок наказания будет исчисляться с момента фактического задержания для исполнения приговора.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, незрячий одессит, который из-за инвалидности был снят с воинского учета, заявил, что его незаконно задержали представители ТЦК, принудительно доставили в военкомат и почти пять суток удерживали там без вручения повестки.

Ранее суд уже признал незаконными его внесение в розыск и действия по его принудительной доставке в ТЦК. После жалобы на бездействие ГБР суд обязал следователей внести сведения по его заявлению в ЕРДР, однако отказался заранее определять правовую квалификацию возможных правонарушений.

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